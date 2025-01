Jadwal Liga Inggris Pekan 24: Ada Big Match Arsenal vs Manchester City

Berikut jadwal Liga Inggris 2024-2025 pekan ke-24, ada big match Arsenal vs Manchester City.

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga Inggris 2024-2025 pekan ke-24 diwarnai dengan big match Arsenal vs Manchester City. Laga itu akan menentukan kebangkitan Manchester City atau Arsenal yang akan menempel Liverpool di puncak klasemen Liga Inggris.

Pekan ke-24 Liga Inggris 2024-2025 akan digelar pada Sabtu (1/2/2025), Minggu (2/2/2025), dan Selasa (4/2/2025) dini hari.

Total ada 10 pertandingan yang akan digelar dalam pekan ke-24 Liga Inggris 2024-2025, dibuka dengan laga Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion.

Nottingham Forest bisa menyamai torehan poin Arsenal di posisi kedua jika menang atas Brighton.

Pekan ini juga akan diwarnai big match Arsenal kontra juara bertahan Manchester City pada Minggu malam.

Arsenal yang tertinggal 6 poin dari pemuncak klasemen sementara Liverpool sedang berada dalam laju positif saat ini.

The Gunners baru saja mengamankan tiket ke babak 16 besar Liga Champions setelah menang 2-1 di markas Girona pada Kamis (30/1/2025).

Arsenal memiliki catatan 3 kemenangan beruntun dalam 3 laga terakhir yang dimainkan di semua kompetisi.

Di sisi lain, Manchester City juga tengah bangkit setelah tahun lalu menelan hasil kurang maksimal.

Satu-satunya kekalahan pasukan Pep Guardiola pada Januari adalah saat tumbang 2-4 dari tuan rumah PSG.

Adapun 6 pertandingan lain di semua kompetisi diakhiri dengan 5 kemenangan dan 1 kali imbang.

Arsenal mungkin akan menjalani pertandingan kontra Manchester City dengan lebih banyak tekanan karena laga itu merupakan pertandingan yang dimainkan paling akhir pada akhir pekan ini.

Sebelum laga itu, pemimpin klasemen Liverpool akan bermain menjamu Bournemouth pada Sabtu malam.

The Reds menelan kekalahan pada pertandingan terakhir kala takluk 2-3 dari PSV Eindhoven di ajang Liga Champions.

Akan tetapi, laju positif Liverpool di Liga Inggris masih sulit dihentikan. Meski memiliki statistik mentereng, Liverpool tidak dapat memandang Bournemouth dengan sebelah mata.

The Cherries kini menduduki posisi ketujuh di klasemen sementara dan memiliki catatan bagus sepanjang Januari.

Bournemouth memiliki catatan 4 kemenangan dan 1 kali imbang di semua kompetisi pada bulan pertama 2025.

Sementara itu Manchester United, menatap laga kontra Crystal Palace dengan optimistis.

Sepanjang Januari, Setan Merah mampu menahan imbang Liverpool dengan skor 2-2, menang adu penalti atas Arsenal di Piala FA, dan telah mengamankan tiket ke fase gugur Liga Europa.

Selain kekalahan saat menjamu Brighton yang menjadi noda pada Januari, sisanya Manchester United tampil menjanjikan.

Di kubu Crystal Palace, klub asal London itu juga tampil baik saat menjalani Januari dengan mampu menahan imbang Chelsea dan menang atas Leicester City dan West Ham United.

Hanya saja pada laga terakhirnya The Eagles menelan kekalahan saat dipukul 1-2 oleh tamunya, Brentford.

Selain laga-laga tersebut, pertandingan lain yang juga layak mendapat perhatian adalah Newcastle United vs Fulham, Brentford vs Tottenham Hotspur, dan Wolverhampton vs Aston Villa.

Pekan ke-24 Liga Inggris 2024-2025 bakal ditutup dengan derby London, Chelsea vs West Ham United pada Selasa dini hari.

Berikut jadwal Liga Inggris 2024-2025: