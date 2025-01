Prediksi Skor AS Roma vs Eintracht Frankfurt 31 Januari, Susunan Pemain, H2H

AS Roma yang dilatih Claudio Ranieri membutuhkan tiga poin saat menjamu Eintracht Frankfurt dalam laga terakhir Liga Europa, Jumat (31/1/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - AS Roma yang dilatih Claudio Ranieri membutuhkan tiga poin saat menjamu Eintracht Frankfurt dalam laga terakhir Liga Europa, Jumat (31/1/2025) dini hari, di Stadion Olimpico.

AS Roma sementara ini bertengger di posisi 21 dengan sembilan poin. Tambahan tiga poin akan mengamankan posisi mereka di babak playoff 16 besar Liga Europa.

Permasalahannya, lawan yang mereka hadapi tidak mudah. Serigala Roma akan berhadapan dengan Eintracht Frankfurt yang saat ini sedang berada di posisi dua papan klasemen Liga Europa.

Eintracht Frankfurt membutuhkan satu poin guna menjadi delapan tim yang lolos langsung ke babak 16 besar.

Dalam lima pertandingan terakhir, Eintracht Frankfurt mampu tampil konsisten dengan mengemas empat kemenangan dan sekali seri.

Sementara itu tuan rumah AS Roma juga mendapat modal bagus dengan mengalahkan Udinese 2-1 dalam lanjutan Liga Italia.

Melihat performa kedua tim yang sedang on fire, pertandingan AS Roma vs Eintracht Frankfurt diprediksi bakal berjalan sengit.

5 pertandingan terakhir AS Roma

06/01/25 Roma 2-0 Lazio

13/01/25 Bologna 2-2 Roma

18/01/25 Roma 3-1 Genoa

24/01/25 AZ 1-0 Roma

26/01/25 Udinese 1-2 Roma

5 pertandingan terakhir Eintracht Frankfurt

11/01/25 St. Pauli 0-1 Frankfurt

15/01/25 Frankfurt 4-1 Freiburg

18/01/25 Frankfurt 2-0 Borussia Dortmund

24/01/25 Frankfurt 2-0 Ferencvaros

26/01/25 Hoffenheim 2-2 Frankfurt

Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Eintracht Frankfurt

AS Roma (3-4-2-1):

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

Pelatih: Claudio Ranieri.

Eintracht Frankfurt (3-4-2-1):

Trapp; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Skhiri, Larsson, Knauff; Uzun, Gotze; Ekitike.

Pelatih: Dino Toppmoller.

Head to Head AS Roma vs Eintracht Frankfurt

Ini pertemuan pertama AS Roma vs Eintracht Frankfurt

Klasemen Liga Europa:

# Team MP P 1 Lazio 7 19 2 Eintracht Frankfurt 7 16 3 Athletic Bilbao 7 16 4 Manchester United 7 15 5 Lyon 7 14 6 Tottenham Hotspur 7 14 7 Anderlecht 7 14 8 FCSB 7 14 9 Galatasaray 7 13 10 Bodø / Glimt 7 13 11 Viktoria Plzen 7 12 12 Olympiakos 7 12 13 Rangers 7 11 14 AZ 7 11 15 Union Saint-Gi… 7 11 16 Ajax 7 10 17 PAOK 7 10 18 Real Sociedad 7 10 19 Midtjylland 7 10 20 Elfsborg 7 10 21 Roma 7 9 22 Ferencváros 7 9 23 Fenerbahce 7 9 24 Besiktas 7 9 25 Porto 7 8 26 Twente 7 7 27 Sporting Braga 7 7 28 Hoffenheim 7 6 29 Maccabi Tel Aviv 7 6 30 Rigas FS 7 5 31 Slavia Prague 7 4 32 Malmö 7 4 33 Ludogorets 7 3 34 Qarabag 7 3 35 Nice 7 2 36 Dinamo Kiev 7 1

Prediksi Skor AS Roma vs Eintracht Frankfurt 31 Januari:

Skor AS Roma vs Eintracht Frankfurt 1-1

Skor AS Roma vs Eintracht Frankfurt 1-2

Skor AS Roma vs Eintracht Frankfurt 2-1