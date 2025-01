Hasil Drawing Piala FA Babak Keempat, MU vs Leicester, Brighton vs Chelsea

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Juara bertahan Manchester United (MU) akan menghadapi Leicester City pada babak keempat Piala FA 2024/2025, sedangkan enam tim Liga Premier saling berhadapan dalam babak itu, termasuk Chelsea melawan Brighton.

Undian babak keempat itu dilakukan segera setelah pertandingan babak ketiga antara Arsenal dan MU di Emirates Stadium pada Minggu malam WIB lalu.

MU melaju ke babak selanjutnya setelah menyingkirkan Arsenal lewat adu penalti dengan skor 5-3l. Sedangkan Leicester mengalahkan Queens Park Rangers 6-2 untuk melaju ke babak keempat.

Liverpool akan bertemu tim Championship Plymouth Argyle di kandang lawan, Home Park.

Pada babak ketiga, Liverpool mengalahkan Accrington Stanley 4-0, sementara Plymouth secara mengejutkan menyingkirkan tim Liga Premier Inggris, Brentford.

Runner-up musim lalu Manchester City akan bertemu pemenang pertandingan Leyton Orient melawan Derby County.

Chelsea dijamu Brighton di Amex Stadium, sedangkan Tottenham Hotspur melawat ke kandang Aston Villa.

Nottingham Forest yang kini menghuni empat besar Liga Premier, ditantang Exeter. Pada babak keempat, masih tersisa 13 tim Liga Premier, sedangkan keseluruhan pertandingan dalam babak ini digelar pada 7-10 Februari.

Hasil drawing Piala FA babak keempat

Exeter vs Nottingham Forest

Coventry vs Ipswich Town

Manchester United vs Leicester City

Leeds vs Millwall/Dagenham and Redbridge

Brighton vs Chelsea

Preston/Charlton vs Wycombe

Blackburn Rovers vs Wolves

Mansfield Town/Wigan vs Fulham

Birmingham vs Newcastle

Plymouth Argyle vs Liverpool

Everton vs Bournemouth

Aston Villa vs Tottenham

Southampton/Swansea vs Burnley

Leyton Orient/Derby County vs Man City

Doncaster Rovers vs Crystal Palace

Stoke vs Cardiff