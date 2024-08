Barcelona Lepas Gundogan Secara Gratis, Man City Siap Tampung Kembali

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Jurnalis pakar bursa transfer Fabrizio Romano menyebut Barcelona akan melepas gelandang asal Jerman Ilkay Gundogan secara gratis.

Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Barcelona akan mengakhiri kontrak Ilkay Gundogan sebelum bursa transfer musim panas ini ditutup.

Hal itu dilakukan untuk menyetabilkan keuangan Barcelona yang masih limbung akibat beban gaji terlalu tinggi.

Gundogan juga dikabarkan akan kembali ke klub lamanya, Manchester City, setelah kontraknya di Blaugrana usai.

Manajer Manchester City Pep Guardiola dikabarkan menerima kepulangan Gundogan dengan tangan terbuka.

"Barcelona akan membiarkan Ilkay Gundogan pergi dari klub dengan bebas, tanpa biaya transfer. Sudah 100 persen diputuskan bahwa Gundogan akan meninggalkan Barcelona secepatnya," tulis Fabrizio Romano dalam unggahan di akun X.

Romano menambahkan, saat ini Manchester City masih bernegosiasi mengenai kesepakatan kontrak dengan Gundogan.

Agen pemain asal Jerman itu disebut sudah berada di Inggris untuk mengurus reuni Gundogan dengan The Citizens.

"Seperti yang diungkapkan sebelumnya, Pep Guardiola menyetujui. Sekarang tinggal keputusan Gundogan untuk mendapat 'here we go'," tulis Romano dengan kalimat andalannya, "here we go", untuk menandai jika kesepakatan transfer sudah terjadi.

Ilkay Gundogan menjadi pemain andalan Barcelona pada musim lalu. Dia beberapa kali menjadi kapten tim asal Catalunya itu.

Namun sejak posisi pelatih Barcelona dipegang oleh Hansi Flick yang menggantikan Xavi Hernandez, peran Gundogan mulai tergerus.

Gundogan disebut tidak sesuai dengan skema Flick yang menginginkan pola permainan berintensitas tinggi.

Kedatangan Dani Olmo pada jendela transfer musim panas ini juga menimbulkan tanda tanya terhadap posisi Gundogan.

Flick dikabarkan telah berdiskusi dengan Gundogan bahwa dirinya mempersilakan sang gelandang untuk mencari klub baru.

Pasalnya, pelatih asal Jerman itu tak bisa menggaransi menit bermain yang memadai untuk Gundogan musim ini.

Pada awal pekan ini Gundogan juga telah mengumumkan pensiun dari Timnas Jerman.

Dia menutup karier internasionalnya setelah membawa Der Panzer ke perempat final Euro 2024.