7 Fakta Unik Simone Biles, Pesenam Olimpiade Paling Berprestasi

Bisnis.com, JAKARTA – Simone Biles kembali masuk ke Olimpiade untuk ketiga kalinya, mewakili tim gimnastik atau pesenam dari Amerika Serikat.

Dilansir dari Biography dan goodhousekeeping.com, Senin (29/7/2024), Simone Biles lahir pada 14 Maret 1997 di negara bagian Ohio, Amerika Serikat. Selama menjadi atlet senam Olimpiade yang legendaris, terdapat sejumlah fakta tentangnya yang mungkin belum Anda ketahui.

Simak fakta tentang Simone Biles:

1. Pesenam Olimpiade paling berprestasi sedunia

Hingga 1 Juli 2024, Simone Biles telah memenangkan 104 medali. Sebanyak 37 di antaranya adalah tingkat internasional. Hal ini membuatnya sebagai pesenam tingkat Olimpiade paling berprestasi.

Di antaranya, terdapat 7 medali Olimpiade, 30 medali kejuaraan dunia, 41 medali kejuaraan Amerika Serikat, dan 26 medali US Classic.

Simone mendapatkan 6 gelar “all-around” dunia, nomor satu di antara pesenam perempuan. Di saat yang sama, dia menjadi orang kulit hitam pertama yang mendapatkan predikat itu.

Selain itu, dia juga merupakan orang termuda yang diberikan Medal of Freedom kepresidenan Amerika Serikat. Joe Biden memberi medali ini pada Simone bulan Juli 2022.

Dalam salah satu US Championships, Simone menjadi pesenam pertama yang memenangkan 8 gelar “all-around” secara nasional. Berusia 26 tahun, dia pun menjadi perempuan tertua yang memenangkan kejuaraan tersebut.

2. Menderita ADHD

Setelah Olimpiade pertamanya (Rio de Janeiro, 2016), terjadi kebocoran data medis Simone Biles. Dari data World Anti-Doping Agency, ternyata Simone memiliki gangguan attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).

Setelah data rahasia ini terbongkar, Simone menyatakan di media sosialnya bahwa dia tidak merasa malu karena memiliki ADHD. Dia juga telah didiagnosis sejak kecil, dan mengonsumsi obat-obatan yang telah disetujui USA Gymnastics.

3. Diadopsi oleh kakek dan neneknya

Masa kecil Simone Biles dapat dikatakan cukup rumit. Simone memiliki 3 adik dan kakak. Mereka memasuki sistem pengasuhan anak di AS, karena ibunya mengalami adiksi zat.

Akhirnya, Simone dan salah satu saudarinya diasuh dan diadopsi secara legal oleh kakek dan neneknya di Texas. Simone pun menganggap mereka orang tuanya sendiri, mengatakan: “Orang tuaku adalah orang tuaku.” Dua saudara Simone lainnya diadopsi oleh tante buyut mereka.

4. Mulai latihan senam sejak berusia 6 tahun

Ketika Simone dititipkan di tempat penitipan anak di usia 6 tahun, mereka melakukan kunjungan ke gimnasium.

Menurut Simone, dia mengikuti gerakan-gerakan para pesenam di sana. Salah satu pelatih melihat potensi Simone, dan mengirim surat permintaan agar Simone mengikuti latihan senam.

Sejak saat itu, dia langsung memulai pelatihan dan dilatih oleh Aimee Boorman sejak berusia 8 tahun, hingga mereka berpisah 11 tahun kemudian. Hal ini terjadi setelah Simone tampil dengan sukses di Olimpiade pertamanya tahun 2016.

5. Lima gerakan senam dinamakan “The Biles”

Dilansir oleh PopSugar, Simone Biles memiliki begitu banyak gerakan khas selama berkompetisi. Hal ini membuat Federasi Gimnastik Internasional meresmikan sejumlah gerakan tersebut di bawah nama “The Biles”, yang berasal dari nama belakang Simone.

Di antaranya adalah “The Biles on Floor”, “The Biles II on Floor”, “The Biles on Beam”, “The Biles on Vault”, dan “The Biles II on Vault”.

6. Mengundurkan diri pada Olimpiade 2020

Dalam dunia gimnastik, terdapat istilah “the twisties” atau kehilangan kontrol tubuh ketika berada di udara.

Hal ini dirasakan Simone pada Olimpiade Tokyo 2020, mendorongnya untuk mengundurkan diri dalam final gimnastik beregu putri maupun individu. Menurutnya, dia harus mengutamakan kesehatan mentalnya.

Setelah pengunduran diri, Simone memulai periode istirahat dari berkompetisi. Dia berfokus pada kesehatan mentalnya, melakukan psikoterapi, dan akhirnya kembali pada Olimpiade 2023.

7. Memiliki net worth sebesar US$16 juta

Sejak Olimpiade 2016, Simone mendapatkan panggilan endorsement dan sponsor dari perusahaan ternama. Antara lain, Nike, United Airlines, Oreo, hingga Visa dan Kellogg’s.

Simone Biles merupakan atlet perempuan dengan penghasilan terbesar ke-9 pada 2023. Apabila ditotal, estimasi net worth atau kekayaan bersih Simone berada di angka US$16 juta. (Ilma Rayhana)