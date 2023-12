Prediksi Skor Liverpool vs West Ham, Kamis (21/12): Susunan Pemain, H2H, Preview

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Asisten pelatih Liverpool Pep Lijnders mengatakan timnya berpotensi akan merotasi pemain saat berjumpa West Ham United pada perempat final Piala Liga Inggris di Anifled, Kamis (20/12/2023), pukul 03.00 WIB.

Ia mengatakan salah satu pemain yang akan dirotasi adalah posisi penjaga gawang dimana akan mengistirahatkan Alisson Becker untuk digantikan Caoimhin Kelleher.

"Apa yang kita lihat dari Caoimhin adalah dia menemukan lebih banyak ritme karena dia memainkan lebih banyak pertandingan," kata Lijnders, melansir dari laman resmi klub, Rabu.

“Dia sedang berkembang. Anda lihat ini, dan itulah yang kami inginkan. Kami ingin memberinya lebih banyak peluang, lebih banyak permainan. Dia sudah menjadi penentu dalam kompetisi ini sebelumnya, dan mudah-mudahan dia bisa kembali tampil dan mengambil kesempatannya," tambahnya.

Asisten pelatih 40 tahun itu mengatakan meski berpotensi akan merotasi sebagian pemain, ia menegaskan ambisi The Reds tetap memenangkan pertandingan untuk melaju ke partai semifinal.

“Kami memiliki ambisi untuk melaju ke semifinal. Kami merasa tim ini perlu berkembang. Untuk bermain final di awal musim, itu mengembangkan tim. Itu adalah sesuatu yang Anda nantikan," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, ia berharap Ryan Gravenberch tersedia saat menjamu The Hammers. Harapan itu dikatakannya setelah ia melihat cedera sang pemain yang diderita saat melawan Manchester United Minggu (17/12) waktu setempat hanyalah nyeri otot yang tidak membutuhkan waktu sembuh yang lama.

“Dia menjalani scan dan itu hanya DOMS (Delayed Onset Muscle Soreness), yaitu kelelahan, jadi itu hal yang sangat bagus. Mari kita lihat di mana dia berada. Kita harus berhati-hati tentunya karena itu pertanda. Jadi itu bagus," katanya.

Sementara itu, Alexis Mac Allister dan Diogo Jota, berprogress secara baik dari cedera yang diderita, tapi masih akan absen melawan anak-anak asuh David Moyes tersebut. Sedangkan Andy Robertson, Joel Matip, Stefan Bajcetic, dan Thiago Alcantara juga masih absen karena sedang dalam pemulihan cedera.

Head to head Liverpool vs West Ham:

Liverpool vs West Ham United 3-1

West Ham United vs Liverpool 1-2

Liverpool vs West Ham United 1-0

Liverpool vs West Ham United 1-0

West Ham United vs Liverpool 3-2

Lima laga Liverpool:

03/12/23

PRL

Liverpool 4 - 3 Fulham



07/12/23

PRL

Sheffield United 0 - 2 Liverpool



09/12/23

PRL

Crystal Palace 1 - 2 Liverpool



15/12/23

UEL

Union Saint-Gilloise 2 - 1 Liverpool

17/12/23

PRL

Liverpool 0 - 0 Manchester United

Lima laga West Ham United:

03/12/23

PRL

West Ham United 1 - 1 Crystal Palace



08/12/23

PRL

Tottenham Hotspur 1 - 2 West Ham United



10/12/23

PRL

Fulham 5 - 0 West Ham United



15/12/23

UEL

West Ham United 2 - 0 Freiburg



17/12/23

PRL

West Ham United 3 - 0 Wolverhampton Wanderers

Prediksi susunan pemain Liverpool vs West Ham:

Liverpool: C. Kelleher, I. Konaté, L. Chambers, J. Quansah, C. Bradley, W. Endo, C. Jones, H. Elliott , C. Gakpo, K. Gordon, B. Doak

Coach: J. Klopp

West Ham United: L. Fabiański, V. Coufal, Emerson, N. Aguerd, J. Ward-Prowse, T. Souček, Lucas Paquetá, E. Álvarez, M. Kudus, J. Bowen

Coach: D. Moyes

Prediksi skor Liverpool vs West Ham United:

skor Liverpool vs West Ham United: 1-1

skor Liverpool vs West Ham United: 2-1

skor Liverpool vs West Ham United: 1-2

