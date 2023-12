Presiden FIFA Gianni Infantino Dipastikan Hadir di Laga Final Piala Dunia U-17 2023

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Gianni Infantino dipastikan akan menyaksikan laga final Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Manahan Surakarta, Jawa Tengah pada Sabtu (2/12/2023).

Dilansir dalam laman resmi PSSI, Gianni Infantino telah tiba di Tanah Air pada Sabtu pukul 03.00 WIB.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengucapkan terima kasih atas kepercayaan FIFA yang memilih Indonesia menjadi tuan rumah dan mendapat arahan dari FIFA, serta kehadiran Presiden FIFA Gianni Infantino di laga final malam nanti.

"Terima kasih kepada FIFA yang sudah memberi kepercayaan, yang mendampingi hingga ajang ini berhasil digelar dengan baik. Bahkan Gianni Infantino hadir di laga final dan penutupan malam ini," ujar Erick Thohir seperti dikutip dalam laman PSSI, Sabtu (2/12/2023).

Adapun, laga final Piala Dunia U-17 akan mempertemukan dua tim terbaik antara Jerman dan Prancis. Rencananya, Kick off akan digelar pukul 19.00 WIB.

Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha menjelaskan, PSSI memberikan perubahan untuk Stadion Manahan Solo. Misalnya penataan tambahan untuk mempercantik venue.

Sementara itu, untuk upacara penutupan, PSSI hanya menyajikan main course pertandingan dan awarding.

"Jadi penutupnya adalah Jerman vs Prancis, itu adalah best of the best. Selebihnya ada awarding. Enjoy football as itself," ujarnya.

Di lain pihak, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surakarta menyiapkan berbagai skenario untuk menyambut pertandingan perebutan peringkat ketiga dan final Piala Dunia U-17 2023 yang berlangsung pada 1 dan 2 Desember 2023.

Pihaknya akan melakukan pengetatan pengawasan yang berkaitand engan rekayasa lalu lintas, kantong parkir kendaraan bermotor, hingga operasional shuttle bus.

Kabid Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Solo, Ari Wibowo, menyebut bahwa pihaknya akan terus memantau titik-titik kemacetan yang berpotensi terjadi di lampu lalu lintas (traffic light) terdekat dari Stadion Manahan.

"Ada delapan traffic light terdekat. Kami memiliki central control room yang terpantau CCTV. Lampu lalu lintas ini bisa kami intervensi untuk kelancaran lalu lintas," kata Ari Wibowo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News