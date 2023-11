Piala Dunia U-17: Ada Wika Salim dan Aurelie, Erick Thohir Yakin Opening Ceremony Istimewa

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SOLO - Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut opening ceremony Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia akan spesial karena dimeriahkan deretan artis top Tanah Air.

Acara seremoni pembukaan Piala Dunia U-17 2023 diyakini bakal berlangsung meriah.

Dua artis beda genre, Wika Salim dan Aurelie Moeremans, bakal satu panggung bareng menghibur penonton yang hadir di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Seremoni pembukaan Piala Dunia U-17 2023 bakal dihelat jelang kick-off timnas U-17 Indonesia vs Ekuador pada Jumat (10/11/2023) pukul 19.00 WIB.

Aurelie, artis blasteran Indonesia-Belgia, bakal mendendangkan lagu secara medley No Comment-Rungkad diiringi 20 dancer.

Sementara itu, Wika bakal membakar semangat suporter Tim Merah-Putih menyanyikan lagu Bersama Garuda (We Are Together) yang menjadi lagu tema timnas Indonesia berkolaborasi dengan 20 dancer.

Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio ditunjuk Ketua Umum PSSI, Erick Thohir untuk menangani opening ceremony Piala Dunia U-17.

Wishnutama juga menjadi aktor utama di balik kemeriahan upacara pembukaan Asian Summit 2023 dan G20 Bali. Ia juga jadi figur kreatif di balik kemegahan pembukaan Asian Games 2018.

Wishnutama mengaku banyak mendapat masukan ide kreatif dari Erick dan juga Presiden RI, Joko Widodo untuk membuat pembukaan Piala Dunia U-17 menjadi meriah.

"Persiapan acara pembukaan Piala Dunia U-17 sudah tuntas. ide kreatif, disain panggung, performer, artis, dan personel yang terlibat di dalamnya. Saya banyak berdiskusi berkaitan dengan ide kreatif, tidak hanya dengan Pak Erick, tapi juga Presiden Jokowi. Saat berada di IKN bahkan beliau sempat meluangkan waktu untuk menyampaikan pemikiran dan ide kreatif berkaitan dengan pembukaan," ucap Wishnutama.

Dia menambahkan, hal ini sangat berarti karena menunjukkan betapa pentingnya acara pembukaan Piala Dunia U-17 spesial buat Indonesia.

Wishnutama dan tim berjanji bakal kerja keras menyajikan seremononi pembukaan yang akan membuat rakyat Indonesia bangga.

Sementara itu Erick Thohir menjanjikan acara seremoni pembukaan Piala Dunia U-17 2023 akan menjadi acara yang tak terlupakan.

"Menyiapkan acara pembukaan 8 sampai 10 menit merupakan tantangan. Beda halnya dengan Asian Summit atau G20 waktunya agak longgar. Dengan kapasitas dan pengalaman yang dimiliki, saya percaya Wisnutama dan timnya bisa menyajikan pembukaan yang membanggakan," tutur Menteri BUMN itu.

Bagi PSSI, penyelenggaraan Piala Dunia U-17 amat krusial. Untuk kali pertama Indonesia dipercaya menggelar ajang internasional sepak bola kelas dunia.

"Kita harus memastikan Piala Dunia U-17 berjalan sukses, untuk mendapat kepercayaan menggelar ajang-ajang lebih besar lagi. Semua bertahap. Kita buktikan bisa menjadi tuan rumah yang baik. Tak hanya dari sisi penyelenggaraan, kita berharap timnas U-17 Indonesia bisa berprestasi di ajang ini. Pembukaan merupakan sesuatu yang spesial, menjadi gerbang pintu masuk ke turnamen. Kita berharap pelaksanaannya bisa lancar dan sukses," tutur Erick yang juga bertindak sebagai Ketua Local Organizer Committee (LOC) Piala Dunia U-17 2023.

Buat Wika dan Aurelie bisa terlibat dalam seremoni spesial pembukaan Piala Dunia U-17 2023 merupakan sebuah kebanggaan.

"Dengan segala kerendahan hari, saya mohon diberikan kesempatan dan dukungannya untuk bisa berkontribusi dalam acara pembukaan. Semoga lewat lagu yang saya nyanyikan timnas U-17 Indonesia U-17 bisa kian bersemangat saat bertanding di Piala Dunia U-17 2023," kata Wika.

"Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk tampil di Opening Ceremony FIFA World Cup U-17 ini. Untuk Timnas Indonesia U17 yang akan bertanding, saya ingin mengirimkan pesan semangat dan harapan. Bermainlah dengan penuh semangat, percaya pada kemampuan diri, dan pertahankan tekad untuk meraih prestasi. Ini adalah kesempatan besar untuk membuktikan potensi sepak bola Indonesia kepada dunia," timpal Aurelie.

