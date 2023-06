Heboh Lagu Ciptaan Aldi Taher buat Lionel Messi Muncul di Instagram FIFA

Bisnis.com, SOLO - FIFA mengunggah lagu yang diciptakan Aldi Taher untuk Lionel Messi ke dalam akun Instagram resmi mereka.

Selebritas Indonesia Aldi Taher membuat sebuah lagu yang ditujukan untuk megabintang Argentina Lionel Messi.

Dalam lagu itu, Aldi Taher mempertanyakan alasan Messi ikut rombongan timnas Argentina yang akan ke Indonesia.

Timnas Argentina memang akan menyambangi Jakarta untuk menghadapi laga uji coba kontra Indonesia pada Senin (19/6/2023).

Akan tetapi, kabar yang beredar menyebut Messi tak akan tampil dalam laga uji coba itu. Kabar tersebut membuat penggemar Messi yang sudah membeli tiket Indonesia vs Argentina pun kecewa.

"Why you don't come to Indonesia?" bunyi penggalan lirik lagu ciptaan Aldi Taher untuk Lionel Messi itu.

Akun Instagram FIFA turut memviralkan lagu yang diberi judul "Why Mister Messi Why" tersebut.

Dalam unggahannya, FIFA menampilkan cuplikan video aksi Messi di atas lapangan dengan diiringi lagu ciptaan Aldi Taher.

"Abang kita semua Leo Messi," tulis keterangan dalam unggahan FIFA.

Sontak unggahan tersebut pun langsung mendapat respons dari netizen Indonesia. Hingga berita ini ditulis, video tersebut telah disukai oleh lebih dari 130 ribu orang.

FIFA mengunggah video yang disertai lagu ciptaan Aldi Taher tersebut khusus untuk regional Indonesia. Sehingga, para pengikut akun resmi FIFA dari negara lain tak bisa melihat unggahan itu.

