Instagram Erick Thohir Diserbu Pasca-Messi Dikabarkan Batal ke Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA — Akun Instagram Menteri BUMN Erick Thohir diserbu oleh warganet usai beredar rumor bahwa pesepakbola ternama Lionel Messi tak akan bermain dalam pertandingan antar timnas Indonesia vs Argentina pada Senin (19/6/2023).

Berdasarkan pantauan Bisnis, banyak dari warganet yang meminta Erick mengklarifikasi rumor soal batalnya kehadiran Messi dalam gelaran FIFA Matchday 2023.

Tak sedikit dari mereka yang mengaku telah merogoh kocek yang dalam hanya untuk menyaksikan permainan pesepakbola dengan julukan The Greatest of All Time (GOAT) itu.

Adapun, akun Instagram @erickthohir hingga saat ini masih memilih untuk membatasi kolom komentar di beberapa unggahan terbarunya.

“Main lapis kedua? Buseeett bayar mahal mahal cuma nonton Argentina lapis ke 2, buat apa pak,” ujar akun @mhmmdirsyad_12 dikutip Senin (12/6/2023).

“KAMI BUTUH PENJELASAN MESSI IKUT MAIN LAWAN TIMNAS ATAU NGGAK PAK,” tulis @fian02_09.

“Pak Erick, tolong kepastian Messi. Saya dari Kalimantan rela-rela beli tiket dan beli tiket pesawat PP Rp3 juta sama booking hotel 3 malam Rp1 juta,” kata @ridho.royy.

Seperti diketahui, media Argentina Vermouth Deportivo menyebut bahwa Messi tak akan bermain dalam agenda FIFA Matchday 2023 di Indonesia pada 19 Juni mendatang.

Bukan tak beralasan, media lokal ini mengatakan bahwa keputusan ini diambil karena Messi membutuhkan libur panjang sebelum bergabung barunya, Inter Miami.

“Argentina akan bertemu Australia lebih dulu dan menurut kabar, selanjutnya mereka akan bertemu Indonesia tanpa kehadiran Messi yang memang pantas berlibur sebelum bergabung dengan Inter Miami, klub barunya,” tulis Vermouth Deportivo dikutip Senin (12/6/2023).

