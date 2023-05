Madura United Tunjuk Mauricio Souza Jadi Pelatih Baru, ini Profilnya

Bisnis.com, JAKARTA - Manajemen klub sepak bola Madura United FC akhirnya menunjuk Mauricio Souza, sebagai pelatih klub sepakbola itu untuk musim kompetisi Liga 1 Indonesia 2023-2024 ini.

Menurut Direktur PT Polana Bola Madura Bersatu Annisa Zhafarina, Mauricio merupakan pelatih asal Brazil lahir pada 13 Maret 1974.

"Manajemen sengaja menunjuk Mauricio Souza menjadi pelatih Madura United karena beberapa pertimbangan," katanya dalam keterangan pers yang disampaikan kepada media di Pamekasan, Jawa Timur, Selasa.

Salah satunya karena yang bersangkutan pernah menangani berbagai klub sepakbola di kelompok usia muda seperti C. R. Flamengo dan Botafogo F.R.

"Ini yang menurut kami mengapa yang bersangkutan kami nilai cocok menjadi pelatih Madura United FC, apalagi untuk musim kompetisi 2023/2024 nanti, mayoritas pemain Madura United adalah berusia muda," katanya.

Selain itu, sambung dia, ada beberapa program kepelatihan yang disepakati dengan pelatih baru tersebut, yakni pengembangan Madura United Academy Football (MUFA) secara profesional.

"Dan salah satu proposal dari Mauricio kepada Madura United yang menjadi pertimbangan adalah rencana pengembangan MUFA secara profesional," katanya.

Annisa menjelaskan, keberadaan tempat tinggal pemain untuk MUFA dan adanya tempat latihan khusus bagi para pemain muda, yakni Madura United Training Groud (MUTG) merupakan sarana pendukung dari manajemen klub untuk kemajuan sepak bola ini.

"Jadi, selain klausul untuk meningkatkan prestasi Madura United sebagai tim peserta Liga 1 Indonesia, juga ada klausul untuk pengembangan pemain muda melalui MUFA," kata Annisa.

Jika tak ada perubahan, sambung dia, pada tanggal 15 Mei 2023 ini, pelatih dan semua pemain Madura United FC sudah akan berkumpul di Pamekasan, sesuai arahan Presiden Klub Madura United FC Achsanul Qosasi.

Mauricio Souza merupakan pelatih yang telah mengantongi lisensi Kepelatihan CBF License Pro. Berikut karir kepelatihan yang pernah dijalani selama ini:

1). C. R. Vasco Da Gama (Coach Professional Team 2022).

2). C. Athletico Paranaense (Ass. Coach 2022).

3). C. R. Flamengo (Pelatih sementara dalam ajang kata 2 Rio de Jeneiro Championship 2019.

4). Pelatih U20 nov/2018 ass coach profesional team dari Maret sampai Desember 2018.

5). Pelatih U20 Oktober 2017 sampai Maret 2018.

6). Pelatih U16 Juni sampai Oktober 2017.

Karir Mauricio di Botafogo F.R.

1). Pelatih U20 tahun 2013 sampai 2016.

2). Asisten Pelatih Profesional team 2014.

3). Pelatih U17 2013.

4). Pelatih U15 2012/2013.

5). Pelatih U13 2011/2012.

