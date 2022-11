Jadwal Liga Inggris Pekan 16: Newcastle vs Chelsea, Liverpool vs Southampton

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-16 yang antara lain memainkan laga Newcastle United vs Chelsea dan Liverpool vs Southampton.

Pekan ke-16 Liga Inggris 2022-2023 akan digelar mulai Sabtu (12/11/2022) hingga Minggu (13/11/2022) malam WIB.

Tim-tim Liga Inggris harus menghadapi jadwal yang padat mengingat mereka baru saja bertanding di ajang Carabao Cup alias Piala Liga Inggris pada tengah pekan ini.

Pekan ke-16 Liga Inggris dimulai dengan laga Manchester City vs Brentford pada Sabtu malam.

The Citizens bisa merebut puncak klasemen dari Arsenal dengan kemenangan atas Brentford. Kini Manchester City ada di peringkat kedua dengan 32 poin dari 13 laga, berselisih dua angka dari Arsenal.

Selanjutnya, ada lima laga yang digelar bersamaan yakni Liverpool vs Southampton, Bournemouth vs Everton, West Ham vs Leicester City, Tottenham vs Leeds, dan Nottingham Forest vs Crystal Palace.

Liverpool dalam tantangan setelah menang 2-1 atas Tottenham pada pekan lalu. The Reds belum tampil konsisten musim ini. Saat menghadapi tim-tim yang notabene di bawah mereka, Jordan Henderson dan kawan-kawan sering menelan hasil buruk.

Walhasil, Liverpool kini tertahan di posisi kedelapan dengan 19 poin hasil dari 14 pertandingan.

Empat pertandingan lainnya akan digelar pada Minggu dini hari dan malam hari. Newcastle United bakal menjamu Chelsea di St James' Park.

Newcastle United musim ini tampil impresif dengan menyodok ke urutan ketiga klasemen sementara. The Magpies pekan lalu juga sukses menjungkalkan Southampton, 4-1.

Kini Chelsea menjadi tantangan selanjutnya bagi Newcastle. Melihat motivasi Chelsea yang ingin naik ke lima besar, laga ini diprediksi berjalan sengit.

Arsenal, pemuncak klasemen sementara, bakal bertandang ke markas Wolverhampton Wanderers. The Gunners juga punya laju apik musim ini dengan bersaing bersama Manchester City di puncak klasemen.

Pekan lalu pasukan Mikel Arteta itu menang 1-0 atas Chelsea dalam laga bertajuk derby London itu.

Manchester United akan meladeni perlawanan Fulham di Craven Cottage. Setelah takluk 1-3 dari Aston Villa pekan lalu, Setan Merah tak boleh kalah lagi jika tak mau posisinya melorot.

Terkini, Manchester United menghuni posisi lima dengan torehan 23 poin. Jika tak mengamankan kemenangan, The Red Devils bisa digusur oleh Brighton dan Chelsea yang menguntit dengan selisih dua poin.

Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-16: