Rekap Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan 11: Man City Terjegal, Arsenal Perlebar Jarak

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut rekap hasil dan klasemen Liga Inggris pekan ke-11, Arsenal memperlebar jarak di puncak klasemen atas Manchester City.

Seluruh rangkaian pertandingan pekan ke-11 Liga Inggris telah rampung digelar pada Minggu (16/10/2022) malam WIB.

Kesepuluh pertandingan pada pekan ini terlaksana tanpa ada penundaan. Empat laga di antaranya berakhir dengan hasil imbang.

Pada Sabtu (15/10/2022), lima laga dimainkan yakni Brentford vs Brighton, Leicester City vs Crystal Palace, Fulham vs Bournemouth, Wolves vs Nottingham Forest, dan Tottenham Hotspur vs Everton.

Leicester City masih berkutat di papan bawah setelah imbang 0-0 lawan Crystal Palace. The Foxes kini menempati posisi ke-19 dengan torehan poin lima, hanya unggul selisih gol atas Nottingham Forest di dasar klasemen.

Tottenham mempertahankan posisi tiga besar setelah menang 2-0 atas Everton. Dwigol Harry Kane dan Pierre Emile Hojberg sukses mengantar The Lilywhites meraih tiga angka.

Tim big six baru bertanding pada Minggu (16/10/2022) malam. Diawali dengan Chelsea yang menang 2-0 di markas Aston Villa.

The Blues membukukan lima kemenangan beruntun di bawah arahan manajer baru Graham Potter. Brace dari Mason Mount memastikan kemenangan Chelsea atas The Villans.

Arsenal memantapkan posisi di puncak klasemen setelah memetik tiga angka dalam laga tandang kontra Leeds United. Bukayo Saka menjadi pahlawan The Gunners berkat gol semata wayang yang ia cetak.

Sementara itu, Manchester United yang menjamu Newcastle United di Stadion Old Trafford gagal memetik poin penuh. Setan Merah ditahan imbang tanpa gol oleh tamunya tersebut.

Pada laga penutup pekan ke-11, ada big match Liverpool vs Manchester City di Stadion Anfield. Manchester City gagal menempel Arsenal di puncak klasemen setelah terjegal di kandang Liverpool.

Meski tengah terseok-seok di awal musim ini, Liverpool menyudahi perlawanan Manchester City dengan skor 1-0 lewat gol Mohamed Salah.