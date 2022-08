Jadwal Liga Inggris Pekan Kedua: Chelsea vs Tottenham, Brentford vs MU

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal Liga Inggris 2022-2023 pekan kedua, ada derbi London Chelsea vs Tottenham Hotspur.

Pekan kedua Liga Inggris 2022-2023 akan bergulir mulai Sabtu (13/8/2022) malam hingga Selasa (16/8/2022) dini hari WIB.

Ada 10 pertandingan yang akan tersaji pada pekan kedua Liga Inggris ini, dibuka dengan laga Aston Villa vs Everton pada partai pertama.

Ada tujuh partai yang digelar pada Sabtu malam, antara lain Arsenal vs Leicester City, Manchester City vs Bournemouth, dan Brentford vs Manchester United.

Pada Minggu malam, ada dua pertandingan yang bakal digelar, yakni Nottingham Forest vs West Ham United dan derbi London, Chelsea vs Tottenham Hotspur.

Pekan kedua akan ditutup dengan pertandingan juara Community Shield, Liverpool, kontra Crystal Palace.

Saat ini Tottenham memuncaki klasemen sementara Liga Inggris berkat kemenangan 3-0 atas Southampton.

Liverpool tergelincir ke posisi 12 akibat bermain imbang 2-2 kontra Fulham. Nasib lebih buruk diterima Manchester United yang harus tumbang 1-2 dari Brighton di kandang.

Juara bertahan Manchester City, Chelsea, dan Arsenal, kompak meraih kemenangan pada pertandingan pekan pertama.

Berikut Jadwal Liga Inggris 2022-2023

Pekan Kedua

Sabtu (13/8/2022)

Aston Villa vs Everton - 18.30 WIB

Southampton vs Leeds - 21.00 WIB

Arsenal vs Leicester - 21.00 WIB

Brighton vs Newcastle United - 21.00 WIB

Manchester City vs Bournemouth - 21.00 WIB

Wolves vs Fulham - 21.00 WIB

Brentford vs Manchester United - 23.30 WIB

Minggu (14/8/2022)

Nottingham Forest vs West Ham - 20.00 WIB

Chelsea vs Tottenham - 22.30 WIB

Selasa (16/8/2022)

Liverpool vs Crystal Palace - 02.00 WIB

