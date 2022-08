Chelsea Tebus Marc Cucurella Rp906 Miliar, Brighton Membantah

Bisnis.com, JAKARTA - Brighton & Hove Albion membantah kabar yang menyebutkan Chelsea bakal menebus Marc Cucurella dengan mahar 50 juta poundsterling atau Rp906 miliar.

Pemain bertahan asal Spanyol dan Brighton, Marc Cucurella, disebut bakal bergabung dengan Chelsea.

Dikatakan oleh Fabrizio Romano lewat akun Twitternya (@FabrizioRomano) bahwa Marc Cucurella dipastikan bergabung dengan The Blues dengan mahar lebih dari 50 juta poundsterling atau Rp906 miliar.

"Marc Cucurella ke Chelsea, Here We Go. Kesepakatan penuh antara Chelsea dan Brighton lebih dari 50 juta poundsterling," cuit Fabrizio Romano di akun Twitternya, Kamis (4/8/2022).

Selain Chelsea, Manchester City meminati jasa dari bek kiri asal Spanyol ini. Namun, kesepakatan pribadi sudah disepakati antara pemain dan tim, tidak mungkin bagi Man City membajak transfer ini. Cucurella akan menjadi rekrutan baru Chelsea.

Pada hari kemarin, The Blues sudah berhasil mencapai kesepakatan pribadi dengan Cucurella untuk pindah ke Chelsea pada bursa transfer musim panas ini.

Informasi terbaru, Chelsea juga sudah mengajukan penawaran kepada pihak Brighton untuk melepas bek kiri mereka ke Stamford Bridge.

"Chelsea telah mengajukan tawaran senilai lebih dari 50 juta pounds untuk Marc Cucurella pada Selasa malam. Klub sekarang berharap secepatnya mencapai kesepakatan penuh dengan Brighton," tutur Fabrizio Romano dalam akun Twitternya, Rabu (3/8/2022).

Akan tetapi, pemberitaan ini dibantah oleh pihak Brighton. Manajemen Brighton mengaku bahwa tidak ada kesepakatan untuk menjual Marc Cucurella.

"Bertentangan dengan laporan yang tidak akurat dari berbagai media malam ini, tidak ada kesepakatan yang dicapai dengan klub mana pun untuk menjual Marc Cucurella," cuit akun resmi Brighton (@OfficialBHAFC)

