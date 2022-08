Jelang Lawan Brighton, Ten Hag Sebut MU Sudah Siap di Musim ini

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Manchester United Erik ten Hag menilai timnya masih memiliki ruang untuk berkembang jelang bergulirnya pekan perdana Liga Inggris ini pada Sabtu (6/7) mendatang.

Dikutip dari Sky Sports, Selasa, Ten Hag mengatakan dirinya senang dengan pra-musim sejauh ini dan ia menilai skuadnya telah menjalani pra-musim yang bagus serta membuat perkembangan yang bagus.

Pada pra-musim kali ini, Manchester United mampu memulainya dengan bagus setelah mengalahkan Liverpool 4-0 dan selanjutnya skuad asuhan Ten Hag tersebut mampu menekuk Melbourne Victory 4-1 dan Crystal Palace 3-1.

Kemenangan Manchester United di pra-musim harus berakhir ketika hanya bermain imbang 2-2 dengan Aston Villa sebelum dikalahkan Atletico Madrid 0-1 serta ditahan Rayo Vallecano 1-1.

Selanjutnya The Red Devils akan menghadapi Brighton and Hove Albion pada pekan perdana Liga Inggris musim ini di Stadion Old Trafford, Manchester, Minggu (7/7) mendatang.

"Secara keseluruhan, tentu saja (senang dengan pra-musim), saya pikir kami membuat pra-musim yang bagus dan kami membuat perkembangan bagus. Kami siap untuk musim ini, tapi saya tahu masih ada ruang untuk perkembangan dan kami harus berkembang," jelas Ten Hag.

"Itu juga merupakan proses yang berlanjut di musim ini, tetapi untuk minggu depan ini juga tentang hasil. Ini (pemilihan tim) adalah campuran pengalaman dan pemain muda, beberapa orang bertemu satu sama lain untuk pertama kalinya hari ini, jadi apa yang bisa dilakukan? Anda harapkan?" sambung dia.

"Anda melihat sikapnya bagus, mereka berjuang dan bekerja untuk satu sama lain dan itu positif. Kami menciptakan banyak peluang, oke, kami juga kebobolan peluang, tapi saya pikir kami harus puas dengan performanya," pungkasnya.

