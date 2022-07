Persib Rilis Jersey Baru, Ada Corak Bunga Patrakomala hingga Lagu Halo-halo Bandung

Bisnis.com, BANDUNG - Persib Bandung resmi umumkan jersey terbaru untuk mengarungi musim kompetisi sepakbola Liga 1 tahun 2022/2023 yang akan digelar pada 23 Juli 2022 mendatang.

Serangkaian jersey dan official kit terbaru tersebut terdiri dari jersey kandang (Home), jersey tandang, jersey ketiga, jersey latihan (training) dan official kit.

Serangkaian jersey dan official kit Persib musim ini mengangkat konsep dan desain dari beberapa karakteristik yang menjadi ciri Kota Bandung, seperti halnya adanya corak atau aksen pada jersey yang menggambarkan music beat (soundwave) dari lagu nasional Indonesia, Halo-halo Bandung ciptaan Ismail Marzuki, lalu adanya corak dan ornamen bunga patrakomala yang merupakan ikon khas Kota Bandung, dan pada jersey tersebut juga terdapat angka berupa titik koordinat Kota Bandung.

Beberapa karakteristik yang menjadi ciri kota Bandung tersebut dikemas melalui satu tema, yaitu #BandungKembaliBergelora, di mana musim baru ini Persib ingin mengajak kembali kepada seluruh pendukungnya, dalam hal ini Bobotoh untuk kembali ke Bandung dan mendukung Persib dari dalam stadion, karena Persib merindukan suara lantang dari seluruh Bobotoh yang menggema dan bergelora dari setiap sudut stadion hanya untuk Persib.

Selain itu, di dalam rilisan terbaru jersey dan official kit Persib ini, terdapat tag yang memiliki QR Code, dimana menunjukkan bahwa jersey atau official kit Persib tersebut merupakan produk otentik (asli) yang disertai oleh e-sertifikat asli dari Official Store Persib.

Melalui rilisan kersey dan official kit terbaru dari Persib tersebut, Direktur PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Teddy Tjahjono mengungkapkan bahwa di musim baru ini, Persib ingin mengajak seluruh Bobotoh untuk kembali mendukung Persib dari Bandung.

"Melalui tema #BandungKembaliBergelora tersebut, tidak hanya untuk seluruh Bobotoh, namun juga untuk seluruh mitra Persib, mari kita bersama-sama kembali ke Bandung untuk mendukung Persib agar di musim kompetisi yang baru, Persib dapat memberikan hasil yang terbaik dan juga optimal" ungkap Teddy.

“Jersey dan official kit baru ini diharapkan juga memberikan sebuah kebanggaan bagi seluruh pemain PERSIB pada saat memakainya, karena karakteristik kota Bandung dalam bentuk corak, aksen dan ornamen tersebut telah tersemat dan tertuang manis pada setiap sudut jersey dan official kit terbaru tersebut,” tambah Teddy. (K34)

