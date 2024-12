Detik-detik Indonesia Sabet Gelar Juara Dunia FIFAe World Cup 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia menjadi juara dunia FIFAe World Cup 2024 kategori konsol setelah mengalahkan tim Brazil pada Kamis 12 Desember 2024.

Sebenarnya, ada dua juara dalam kompetisi ini karena FIFAe World Cup 2024 memiliki kategori seluler dan konsol.

Untuk kategori seluler, Minbappe dari Malaysia menjadi pemenangnya. Sedangkan tim Indonesia menang kompetisi ini dalam kategori konsol.

Secara total, 18 negara berkompetisi di Piala Dunia FIFAe perdana yang menampilkan eFootball di konsol dalam turnamen 2v2 dan 16 negara dalam edisi seluler turnamen 1v1.

Minbappe dari Malaysia muncul sebagai pemenang di Piala Dunia FIFAe yang menampilkan eFootball di Ponsel, mengalahkan AN10_Tienes dari Maroko dalam final yang menegangkan pada 12 Desember.

Sementara di ajang Piala Dunia FIFAe yang menampilkan eFootball kategori konsol, Indonesia, yang diwakili oleh akbarpaudie, BINONGBOYS, SHNKS-ELGA, dan GARUDAFRANC, berhasil meraih gelar juara.

Mereka berhasil mengalahkan lawan-lawan yang tangguh, termasuk pertandingan final yang menegangkan melawan Brasil.

Dilansir dari situs resmi FIFA, tim Indonesia sukses menunjukkan kecemerlangan taktik dan kerja sama tim yang membuat mereka meraih gelar Juara Dunia FIFAe.

Pada laga pertama, Indonesia sempat tertinggal 0-1 sebelum menyamakan kedudukan pada babak kedua sebelum menang 2-1 berkat gol menit akhir.

Pertandingan kedua, Rizky Faidan dan Elga Cahya langsung tancap gas dan memimpin dua gol pada babak pertama.

Brazil memperkecil kedudukan pada babak kedua, tapi tidak mampu menghadirkan gol lainnya sampai laga selesai.

Indonesia pun memenangkan final yang dilangsungkan dalam skema mencari yang terbaik dari tiga laga (best of three) tersebut.

Dengan demikian, ketiga atlet gim elektronik sepak bola Indonesia Rizky Faidan, Elga Cahya dan Akbar Paudie berhasil meneruskan prestasi apik mereka setelah menjuarai AFC eAsian Cup 2024 di Qatar pada Februari 2024.

Bagi Indonesia, gelar juara FIFAe World Cup 2024 adalah yang kedua secara beruntun setelah September 2024 merebut trofi FIFAe World Cup 2024 Football Manager.