Prediksi Skor Everton Vs Liverpool, Susunan Pemain, Head to Head, dan Preview

Bisnis.com, JAKARTA - Derby Mersyside bakal tesaji pada pekan ke-15 Liga Inggris saat Liverpool akan bertandang ke Goodison Park kandang dari Everton, Sabtu (7/12/2024).

Kontra sang pemuncak klasemen Liverpool, Everton diprediksi bakal bermain ngotot didepan pendukung mereka. Apalagi, Everton baru saja menggasak Wolverhampton atau Wolves dengan empat gol tanpa balas pada tengah pekan lalu.

Tak hanya itu, pada pertandingan malam nanti kemenangan menjadi harga mutlak bagi skuad The Toffees untuk merangkak naik ke papan tengah Liga Inggris. Saat ini, Everton berada di posisi ke-15 dengan poin 14.

Meski begitu, Everton harus berhati-hati dan menjaga kebugaran skuad mereka. Pasalnya, pasca melawan Liverpool malam nanti, The Toffees bakal secara berurut bertemu Arsenal, Chelsea, dan Manchester City.

Di sisi lain, Liverpool datang ke Goodison Park dalam keadaan yang prima. Meski pada pertandingan terakhir mereka ditahan imbang oleh Newscastle 3-3, namun catatan mencolok tak pernah kalah Liverpool sejak September lalu masih terus berlanjut.

Kontra Everton, The Reds diprediksi akan bermain sama ngototnya dengan The Toffees. Sebab, bukan hanya harga diri yang dipertaruhkan, posisi puncak klasemen juga menjadi alasan The Reds mengincar kemenangan pada laga malam nanti.

Saat ini, Liverpool masih bertengger di peringkat pertama Liga Inggris dengan poin 35. The Reds memimpin 7 poin dari Arsenal dan Chelsea yang berada di posisi kedua dan ketiga Liga Inggris dengan poin sama yaitu 28.

Adapun, dalam lima pertemuan terakhir keduanya, Liverpool masih unggul dengan tiga kemenangan. Sedangkan Everton hanya berhasil mengambil satu kemenangan dan satu laga lainnya berakhir sama kuat.

Head to Head

25/04/24 : Everton 2-0 Liverpool

21/10/23 : Liverpool 2-0 Everton

14/02/23 : Liverpool 2-0 Everton

03/09/22 : Everton 0-0 Liverpool

24/04/22 : Liverpool 2-0 Everton

Komentar Pelatih Everton vs Liverpool

Pelatih Everton, Sean Dyche mengatakan bahwa skuadnya dalam keadaan prima jelang melawan Liverpool malam nanti. Namun, Dyche menuturkan bakal dirinya kehilangan Michael Keane karena ada masalah pada ligamenya.

“Michael Keane akan sangat sulit untuk kembali bermain, ia mengalami cedera ligamen lutut ringan yang membuatnya absen,” kata Dyche melansir dari laman resmi klub.

Di sisi tim tamu, Arne Slot selaku pelatih Liverpool menuturkan laga melawan Everton akan menjadi laga istimewa buat dirinya. Sebab, ini adalah derby Mersyside perdana dirinya dan dirinya akan mengincar kemenangan.

Meski begitu, Arne mengetahui bahwa mencari tiga poin di Goodison Park tidak semudah membalikan telapak tangan. Apalagi, atmosfer kandang Everton ini, kata Arne tidak jauh beda dengan Anfield.

“Kami tahu kami harus siap menghadapi pertandingan sulit melawan tim yang bagus, melawan tim yang dikelola dengan baik dan mungkin para penggemar yang terus berteriak,” ucap Arne

Prediksi Susunan Pemain Everton vs Liverpool

Everton : Jordan Pickford; Ashley Young, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite, Vitaliy Mykolenko; Idrissa Gueye, Orel Mangala; Iliman Ndiaye, Abdoulaye Doucouré, Dwight McNeil; Dominic Calvert-Lewin.

Pelatih: Sean Dyche.

Liverpool : Caoimhin Kelleher; Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Ryan Gravenberch, Curtis Jones, Dominik Szoboszlai; Mohamed Salah, Cody Gakpo, Darwin Núñez.

Pelatih: Arne Slot.

Prediksi Skor Everton vs Liverpool

Pertandingan diprediksi bakal berjalan sangat ketat dan kedua tim bakal ngotot untuk mencetak gol lebih dulu. Namun, untuk hasil akhir, Liverpool diprediksi akan menang tipis atas Everton pada laga malam nanti.

Skor Everton vs Liverpool : 0-1

Skor Everton vs Liverpool : 0-2

Skor Everton vs Liverpool : 1-2