Momen Presiden FIFA Geleng-geleng Cicipi Kopi Aceh Gayo

Bisnis.com, SOLO - Presiden FIFA Gianni Infantino sempat mencicipi Kopi Aceh Gayo saat menghadiri final Piala Dunia U-17 2023 bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir.

Final Piala Dunia U-17 2023 antara timnas U-17 Jeman dan Prancis digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu (2/12/2023) malam.

Pertandingan puncak turnamen usia muda terbesar di dunia itu turut pula dihadiri Presiden FIFA Gianni Infantino bersama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

Ada momen menarik yang melibatkan Infantino dan Erick Thohir dalam pertemuan mereka di Kota Bengawan itu.

Dalam unggahan Instagram akun @erickthohir, Menteri BUMN itu membagikan momen Gianni Infantino mencicipi Kopi Aceh Gayo khas Indonesia.

Awalnya, Erick bersama Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha menyambangi booth kopi untuk memberi suguhan bertema "specialty coffee" untuk Presiden FIFA tersebut.

Barista di booth tersebut mengatakan bahwa Kopi Gayo yang berasal dari Aceh menjadi favorit dan banyak dipesan oleh pelanggan.

Erick pun memilihkan kopi espresso Gayo tersebut untuk diberikan kepada Infantino. "Coba Gayo buat Presiden FIFA," kata Erick Thohir.

Setelah pesanannya jadi, Infantino segera mencicipi kopi khas Indonesia tersebut. Sambil geleng-geleng ia memuji kualitas minuman dari wilayah barat Indonesia itu.

"Good?" tanya Erick Thohir. "Excellent," jawab Infantino.

Erick pun menanyai komentar Infantino terkait perbedaan Gayo dengan kopi-kopi di negara lain. Menurut Infantino, perbedaan terletak pada cita rasa yang khas dalam Kopi Gayo.

"Very aromatic (Aromanya sangat kuat)," tutur pria berpaspor Swiss itu.

Infantino juga melayangkan pujian kepada barista yang telah membuatkannya secangkir kopi nikmat.

"Thank you. Congratulations. Very good," ujar dia sambil geleng-geleng lagi.

