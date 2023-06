Ini Perbandingan Harga Tiket Indonesia Vs Palestina dan Indonesia vs Argentina

Bisnis.com, JAKARTA - Harga tiket pertandingan Timnas Indonesia vs Palestina pada 14 Juni mendatang akhirnya diumumkan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) hari ini.

Seperti pertandingan FIFA Matchday antara timnas Indonesia vs Argentina, tiket Timnas Garuda lawan Palestina juga akan dijual melalui situs resmi PSSI dan tiket.com pada Rabu, 7 Juni 2023.

Harga tiket pertandingan Indonesia vs Palestina dibagi menjadi 2 golongan yakni tiket ekonomi dan tiket VIP. Bisa dibilang, harga tiket pertandingan Indonesia vs Palestina berbeda jauh dengan laga Indonesia vs Argentina.

Jika harga tiket Indonesia vs Argentina termurah dilepas Rp600 Ribu, maka harga tertinggi tiket Indonesia vs Palestina dengan kelas VIP di kisaran Rp250 ribu dan ekonomi dibanderol harga Rp 100 ribu.

Sekadar informasi, ini harga tiket Indonesia vs Argentina untuk semua kelas, Rp.4.250.000 untuk kategori VIP (barat & timur), Rp.2.500.000 untuk kategori 1, Rp. 1.200.000 untuk kategori 2 dan Rp.600.000 untuk kategori 3.

Untuk pertandingan Indonesia vs Palestina di Stadion Gelora Bung Tomi, PSSI menyiapkan Kuota sebanyak 40 ribu tiket

“Kuotanya 40 ribu,” kata Executive Committee PSSI, Arya Sinulingga saat press conference FIFA Match Day di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Selasa (6/6/2023).

Sekadar informasi tambahan, tiket pertandingan Indonesia vs Argentina pun sudah ludes dalam dua hari penjualannya pada 5 dan 6 Juni.

Pada hari pertama, dibuka sejak pukul 12.00 WIB di website pssi.org dan semua platform ticket.com, tak sampai 12 menit tiket sudah terjual habis untuk kategori VIP (barat dan timur), kategori 1, kategori 2 dan kategori 3. Bahkan bagi mereka yang antre secara virtual sebelum pukul 12.00 WIB sudah kesulitan melakukan pembayaran akibat traffic pembelian yang tinggi.

Penjualan tiket FIFA Match Day memang dibuka pada 3 hari berbeda, yakni pada tanggal 5 khusus untuk nasabah BRI dan pada tanggal 6-7 Juni untuk umum.

"Alhamdulillah kalau kita lihat dalam waktu sembilan menit, itu 20 ribu tiket terjual langsung. Hari ini akan ada lagi 20 ribu tiket lagi, besok lagi ada 20 ribu tiket lagi," kata Erick dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Sementara itu Erick Thohir menyatakan PSSI sudah menyiapkan 10 persen hasil penjualan tiket pertandingan akan digunakan untuk kemerdekaan rakyat Palestina.

"Yang pasti kita punya kesepakatan, PSSI dan Pemerintah Daerah akan menyumbangkan 10 persen dari pada penjualan tiket (Indonesia vs Palestina) untuk perjuangan rakyat Palestina,’’ kata Erick Thohir.

Erick menjelaskan pertandingan melawan Palestina akan dilakoni dengan serius. Sama halnya saat nanti Indonesia melawan Argentina.

FIFA Matchday merupakan momentum bagi Indonesia untuk memperbaki ranking FIFA. Saat ini Indonesia berada di peringkat 149 FIFA. Sedangkan Palestina ada di peringkat 93.

Dia mengingatkan, saat ini Indonesia tengah mengejar ranking FIFA bisa menembus 100 besar. Untuk itu, lanjut Erick, pertandingan FIFA Matchday harus serius untuk mengejar target itu.

"Untuk Palestina, harus serius mendapatkan poin. Dengan Argentina ya sama. Kalau untuk dipermalukan ya enggak usah main. Hasilnya apa pun, harus memberikan yang terbaik,’’ kata Erick Thohir.

Saat ini, timnas Indonesia sudah menjalani pemusatan latihan di Surabaya mulai Senin (5/6).

