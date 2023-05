Menpora Dito: Atlet Panjat Tebing Berpeluang Besar di Olimpiade Paris 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora) Dito Ariotedjo merasa senang dan berharap hasil baik di Piala Dunia Panjat Tebing 2023 membuka peluang besar berprestasi di ajang Olimpiade Paris 2024.

"Nampaknya wall climbing menjadi salah satu cabor yang kita sangat harapkan. Secara statistik dan track recordnya menunjukkan bahwa untuk even dunia memang kita unggul. Jadi, semoga di Olimpiade 2024 kita diberi keberkahan dan keberuntungan," katanya usai memberikan bunga kepada para pemenang di Lot Enam Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (7/5) malam.

Dengan hasil bagus ini, Dito mengaku bangga dan menilai cabang olahraga panjat tebing memiliki peluang besar di Olimpiade 2024 mendatang.

"Alhamdulillah kita sebagai tuan rumah mendapatkan emas dan perunggu dari atlet putra. Untuk putri, Desak naik peringkat dari hasil di Korea perunggu sekarang perak ini bagus," ujarnya.

Dito menyampaikan, pemerintah melalui Kemenpora selalu mendukung kejuaraan-kejuaraan dunia digelar di Indonesia seperti IFSC Climbing World Cup di Jakarta yang digelar 6—7 Mei 2023.

"Kami di Kemenpora sangat support even-even dunia seperti ini, dari sisi pendanaan dan penyelenggaraan. Untuk pelatihan atletnya kita siapkan program pelatnas jangka panjang, training centre serta try out dan try in di luar negeri," urainya.

Oleh sebab itu, dia berharap agar pada kejuaraan dunia di Amerika Serikat (AS) selanjutnya target Indonesia adalah mempertahankan gelar yang selama ini dapat dicapai.

“Namun, yang terpenting hati dan fikiran fokus, tenang sisanya kita serahkan kepada Tuhan karena persiapannya sudah maksimal," pungkas Dito.

Piala Dunia Panjat Tebing 2023 seri Jakarta ini merupakan seri ketiga setelah di seri sebelumnya tahun ini digelar di Hachioji, Jepang pada 21-23 April dan Seoul, Korea Selatan pada 28-30 April.

Terdapat 24 negara yang berpartisipasi dengan total atlet sebanyak 120 yang mengikuti kejuaraan dunia ini. sebagai tuan rumah seri ketiga, Indonesia mengirimkan 22 atletnya yang terdiri dari 12 atlet putra dan 10 atlet putri. Nomor yang dipertandingkan di kejuaraan dunia panjat tebing edisi tahun ini di Jakarta hanya satu nomor, yaitu speed.

Berikut Nama-Nama Juara pada Piala Dunia Panjat Tebing 2023 di Jakarta:

Juara Putra:

1. Nursamsa Raharjati (Indonesia), waktu (5.11)

2. Wang Xinshang (China), waktu (5.14)

3. Katibin Kiromal (Indonesia), waktu (6.34)

Juara Putri:

1. Aleksandra Miroslaw (Polandia), waktu (6.43)

2. Made Rita Kusuma Dewi Desak (Indonesia), waktu (6.52)

3. Aleksandra Kalucka (Polandia), waktu (6.64)

