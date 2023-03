Kevin Sanjaya Resmi Menikah dengan Valencia Tanoesoedibjo di Paris

Bisnis.com, JAKARTA – Atlet Badminton Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamuljo resmi menikah dengan Valencia Tanoesoedibjo, putri konglomerat Hary Tanoesoedibjo di Le Meurice, Paris, Prancis, Kamis (23/3/2023).

Menurut pantauan Bisnis, Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) melalui akun resmi Twitter @INABadminton mengucapkan selamat atas pernikahan Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoesoedibjo.

"Selamat atas pernikahannya Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoesoedibjo. Semoga cinta kalian terus bersemi hingga akhir masa," demikian cuitan PP PBSI, dikutip melalui akun @INABadminton, Kamis (23/3/2023).

Selain itu, sejumlah rekan Kevin sesama pebulu tangkis juga tampak hadir seperti pasangan ganda putra nomor satu dunia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto yang mengunggah foto kebersamaan mereka di Paris sembari mengucapkan selamat di masing-masing akun Instagram pribadi.

“Selamat menempuh hidup baru bro @kevin_sanjaya dan @valenciatanoe, #KevinValenInLove,” ujar Fajar lewat akun instagram @fajaralfian95.

Kevin tampak menawan menggunakan jas bernuansa putih yang senada dengan Valencia mengenakan gaun berwarna putih sehingga keduanya terlihat anggun dan gagah.

Sementara itu, Marcus Fernaldi Gideon yang menjadi pasangan Kevin di atas lapangan tak hadir. Hal ini diketahui setelah dia mengucapkan selamat dan permintaan maaf karena tidak bisa mendampingi partnernya di lapangan secara langsung.

“Happy wedding @kevin_sanjaya dan @valenciatanoe, sorry gak bisa hadir ke sana,” tulis akun instagram @marcusfernaldig, Kamis (23/3/2023)

Untuk diketahui, Kevin Sanjaya sebelumnya melamar Valencia Tanoesoedibjo di Jakarta International Stadium (JIS) pada 5 Agustus 2022, dengan dihadiri oleh keluarga sang kekasih.

“Valen, Thank you sudah ada di samping aku selama ini, banyak hal yang sudah kita lewati bersama. Throught time, I love you not only for what you are, but for what I am when I’m with you. Give me a change to be the luckiest man alive, by Asking you. Will you marry me? And she said, yes,” tulis Kevin melalui akun instagram @kevin_sanjaya.

