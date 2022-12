Hasil Maroko vs Spanyol: Menang 3-0 Lewat Adu Penalti, Singa Afrika Terus Mengaum di Piala Dunia 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Maroko menang 3-0 atas Spanyol lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2022, Selasa, 6 Desember 2022 malam WIB.

Maroko jadi satu-satunya wakil Afrika yang lolos ke babak delapan besar Piala Dunia 2022.

Meski mulanya tak terlalu diunggulkan, tapi Maroko memberikan perlawanan yang cukup tangguh atas strategi Spanyol di babak pertama.

Maroko bermain cukup tenang di bawah bayang-bayang nama besar Spanyol. Skema 4-3-3 yang sudah digunakan sejak babak fase grup tampaknya masih cukup efektif.

Setelah babak pertama berkesudahan imbang 0-0, kedua kesebelasan mencari cara agar mereka mencetak gol lebih dulu.

Sebab jika sampai laga berakhir ke adu penalti, maka semua strategi akan berubah.

Jika melihat gaya permainan skuad Singa Atlas, mereka sangat layak lolos ke perempat final Piala Dunia 2022.

Serangan skuad asuhan Walid Regragui ini sangat terstruktur, lini tengah solid, dan bek mereka bersih dalam tackling dan menghalau bola.

Tapi La Furia Roja juga tidak dalam posisi tekanan. Spanyol beberapa kali mendapat peluang dari sisi kiri, kanan, dan tengah. Namun kwartet bek Maroko mementahkan peluang yang Spanyol dapat.

Baca Juga : David Beckham Gandakan Semangat Timnas Inggris di Piala Dunia 2022

Jelang babak pertama waktu normal berakhir, Maroko makin ganas. Hakimi terus menerus menekan dari sisi kiri pertahanan Spanyol.

Beberapa umpan pemain PSG tersebut juga sampai ke depan gawang Unai Simon, namun eksekusi striker Maroko masih belum tepat sasaran.

Maroko mendapat kesempatan mencetak gol dari tendangan bebas pada menit ke-90. Tapi lagi-lagi, striker Singa Atlas melakukan kesalahan di depan gawang, kali ini offside.

Kredit positif layak diberikan kepada kiper Maroko, Yassine Bounou, karena berhasil mementahkan banyak peluang super matang dari Spanyol.

Tak ada gol hingga tambahan waktu selesai dan sesuai prediksi Bisnis.com, laga Maroko vs Spanyol lanjut ke extra time.

Jalannya babak perpanjangan waktu (Ekstra Time)

Ekstra time dimulai, Maroko mendapat peluang sangat matang pada menit ke-95.

Pemain pengganti, Walid Cheddira sukses menembus pertahanan Spanyol seorang diri dari tengah lapangan. Sayang seribu sayang, eksekusinya lemah sehingga bola masih aman dalam dekapan kiper Spanyol.

Menit ke-144, lagi-lagi Cheddira mengejutkan Unai Simon di depan gawang, meski sotekannya masih terlalu lemah.

Jelang ekstra time berakhir, Spanyol terhitung lima kali membombardir pertahanan Maroko dengan peluang. Namun tetap saja, tak tercipta gol hingga babak tambahan waktu berakhir. Laga berlanjut ke adu penalti.

Jalannya adu penalti

Adu penalti. Kini giliran kiper Unai Simon dan penjaga gawang Yassine Bounou yang diuji skill dan kualitasnya one by one.

Penendang pertama Maroko, Sabiri, sukses membuat Unai Simon memungut bola dari gawangnya. Skor 1-0.

Giliran penendang pertama Spanyol, Pablo Sarabia yang uji kebolehan.

Sayangnya, tendangan ke arah kiri bawah masih bisa dibaca kiper Bounou. Skor 1-0.

Hakimi menjadi eksekutor kedua Maroko dan sang bintang sukses mengandakan keunggulan Singa Atlas. Skor 2-0.

Tepuk tangan paling meriah pantas diberikan kepada kiper Maroko, Yassine Bounou. Untuk kali kedua, dia berhasil menepis tendangan pemain Spanyol, Carlos Soler. Skor 2-0.

Suasana tegang masih berlanjut, giliran penendang ketiga Maroko, Benoun, tapi sayang tendangannya berhasil ditepis Unai Simon. Skor 2-0.

Lagi, tendangan Sergio Busquets yang kini dimentahkan saja oleh Yassine Bounou. Skor masih 2-0.

Penendang keempat Maroko, Hakimi, ujuk kebolehan. Dan Goooll. 3-0. Maroko menang dan berhak melenggang ke babak perempat final Piala Dunia 2022.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : piala dunia 2022 Prediksi Skor Maroko vs Spanyol