Stadion 974 Dibongkar Penyelenggara Usai Brasil Lumat Korea Selatan

Bisnis.com, JAKARTA - Stadion 974 - Ras Abu Aboud, Qatar akan dibongkar oleh penyelanggara Piala Dunia 2022 setelah menjadi saksi keganasan Brasil melumat Korea Selatan dengan skor 4-1 di babak 16 besar, Selasa (6/12/2022).

Stadion 974 memang dirancang sebagai stadion bongkar pasang atau stadion sementara pertama dalam sejarah piala dunia. Penyelenggara telah berjanji untuk membongkarnya setelah tidak digelar lagi pertandingan.

Sementara itu, pertandingan Brasil vs Korea Selatan menjadi ajang terakhir yang memakai stadion itu sebagai vanue. Pada pertandingan lainnya, yakni perempat final sampai final, penyelenggara tidak lagi menggelar pertandingan di Stadion 974.

Sebelum babak 16 besar, Stadion 974 dipakai oleh sejumlah pertandingan seperti Meksiko vs Polandia, Portugal vs Ghana, hingga pertandingan panas Serbia vs Swiss.

Setelah tugasnya rampung, Stadion 974 akan dibongkar. Penyelenggara akan mengemasnya dan menaruhnya di kapal. Kemudian, penyelenggara memasangnya kembali di luar negeri.

Rencananya, pemasangan stadion lainnya akan digelar di Afrika dan Uruguay. Stadion tersebut bisa dipakai lagi untuk gelaran piala dunia. Uruguay sendiri kemungkinan akan menjadi bagian dari tuan rumah Piala Dunia 2030 di Amerika Selatan.

Sebagaimana diketahui, Stadion 974 dirancang oleh penyelenggara untuk mengatasi kekhawatiran bahwa tuan rumah Qatar yang menghabiskan miliaran dolar tidak akan memakai lagi fasilitas stadionnya itu.

Maka, Stadion 974 dibangun dengan prinsip keberlanjutan dan bisa dibongkar pasang. Partner di lembaga nirlaba Chatham House Karim Elgendy menyatakan bahwa salah satu prinsip utama konstruksi berkelanjutan adalah desain yang bisa dibongkar.

Stadion 974 sendiri dibangun menggunakan kontainer pengiriman bersertifikat standar dan elemen baja modular, menggemakan pelabuhan terdekat dan sejarah industri plot. Nama 974 diambil berdasarkan jumlah kontainer yang digunakan untuk membangun stadion.

Meski bisa dibongkar pasang, stadion ini tetap memiliki ciri khasnya sendiri yakni penuh warna dan sangat modern. Konsep stadion ini dirancang oleh Fenwick Iribarren Architects.

Desain modular stadion ini artinya dibutuhkan lebih sedikit bahan bangunan normal daripada dalam pengembangan stadion tradisional, yang membantu menekan biaya konstruksi.

