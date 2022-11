Hasil Drawing 16 Besar Liga Champions, PSG Vs Munchen, Liverpool vs Madrid

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil Drawing babak 16 besar Liga Champions sudah dilakukan di Nyon, Swiss, Senin ini, 7 November 2022. Sejumlah laga besar tercipta.

Pertandingan paling menonjol yang akan hadir adalah Liverpool vs Real Madrid. Partai ini merupakan ulangan final musim lalu, yang dimenangi oleh Real Madrid dengan skor 1-0.

Dalam undian yang dilakukan oleh Hamit Altntop, mantan pemain Timnas Turki, laga besar lain tercipta: AC Milan vs Tottenham Hotspur dan PSG vs Bayern Munchen.

AC Milan dan Tottenham pernah bermain empat kali, dengan dua laga di antaranya dimenangi Spurs dan dua partai lain berakhir seri.

Dalam laga PSG akan berusaha menjaga peluang meraih gelar pertamanya, saat melawan Bayern Munchen, yang pernah dua kali juara dan musim lalu lolos ke perempat final. Kedua tim pernah bertemu 11 kali, dengan PSG menang 6 kali dan Bayern menang 5 kali.

Undian lain mempertemukan Leipzig vs Manchester City, Borussia Dortmund vs Chelsea, dan Inter Milan vs FC Porto.

Inilah hasil undian selengkapnya:

Leipzig vs Manchester City

Club Brugge vs Benfica

Liverpool vs Real Madrid

AC Milan vs Tottenham Hotspur

Eintracht Frankfurt vs Napoli

Borussia Dortmund vs Chelsea

Inter Milan vs FC Porto

PSG vs Bayern Munchen.

Jadwal Babak 16 Besar

Nantinya, pertandingan babak 16 besar Liga Champions akan berlangsung dua leg, kandang dan tandang. Jadwalnya akan berlangsung pada 14,15, 21, dan 22 Februari 2023 untuk leg pertama. Adapun leg kedua akan berlangsung 7, 8, 14, 15 Maret.

