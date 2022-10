Profil Timnas Kamerun di Piala Dunia Qatar, Siap Menantang Brasil di Grup G

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas Kamerun akan tampil di Piala Dunia 2022 di Qatar pada 21 November-18 Desember 2022 dengan 34 negara yang berpartisipasi.

Kamerun lolos ke Piala Dunia 2022 setelah menyingkirkan Aljazair di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia Zona Afrika. Ini merupakan piala dunia ketujuh bagi Kamerun dan menjadi satu-satunya negara di Afrika yang paling sering tampil di turnamen empat tahunan milik FIFA.

Kamerun pertama kali tampil di piala dunia pada edisi 1982. Prestasi terbaik yang pernah diukir Kamerun di piala dunia adalah pada 1990 dengan tuan rumah Italia di mana mereka berhasil sampai perempat final sebelum disingkirkan oleh Inggris.

Dari hasil undian Piala Dunia Qatar, Kamerun berada di Grup G bersama Timnas Brasil, Serbia dan Swiss. Tim berjuluk The Indomitable Lions ini di atas kertas bisa dibilang punya peluang yang sama dengan tim-tim lainnya untuk lolos ke fase gugur Piala Dunia.

Saat ini Kamerun dilatih oleh Rigobert Song. Dia merupakan mantan pemain Timnas Kamerun dan memegang rekor penampilan terbanyak (137 caps). Di level klub, ia pernah berseragam Liverpool pada musim 1998-2000.

Song menjadi pelatih Kamerun sejak Maret 2022. Dari lima laga yang sudah dijalani bersama Song, Kamerun meraih dua kemenangan dan tiga kali kalah.

Ihwal persaingan di Grup G, Song menyatakan skuadnya tidak gentar. "Ini adalah grup yang ketat," kata Song dikutip dari sportnewsafrica.

"Timnas Brasil bukan hanya peringkat pertama di FIFA, tapi mereka juga pemilik lima gelar juara dunia. Swiss juga tim yang tidak bisa dianggap remeh. Namun Kamerun adalah Kamerun, kami akan menunjukkan perlawanan yang ketat," ujar pelatih berusia 46 tahun ini.

Salah satu pemain andalan Timnas Kamerun adalah Karl Toko Ekambi. Pemain berusia 30 tahun ini sudah 49 kali membela Timnas Kamerun dengan mencetak 12 gol. Karl Toko Ekambi menjalani debut di Timnas Kamerun pada Juni 2015. Pemain Olympic Lyon ini sudah meraih satu Piala Afirka bersama Kamerun pada 2017.

Jadwal Kamerun di Piala Dunia Qatar:

- 24 November 2022, Swiss vs Kamerun

- 28 November 2022, Kamerun vs Serbia

- 2 Desember 2022, Kamerun vs Brasil

Prediksi pemain Kamerun di Piala Dunia Qatar 2022:

- Kiper: Simon Ngapandouetnbu, Devis Epassy, Andre Onana

- Bek: Darlin Yongwa, Nicolas Nkoulou, Christhoper Wooh, Collins Fai, Jean-Charles-Castelletto, Oliver Mbiazo, Enzo Ebosse

- Tengah: Oliver Ntcham, Georges Mandjeck, Pierre Kunde, Jean Onana, Gael Ondoua, Martin Hongla, Samuel Gouet

- Penyerang: Karl Toko Ekambi, Bryan Mbeumo, Vincent Aboubakar, Leandre Tawaba

Profil Timnas Kamerun:

- Nama: Federation Camerounaise de Football

- Julukan: The Indomitable Lions

- Konfederasi: CAF

- Pelatih: Rigobert Song

- Penampilan Terbanyak: Rigobert Song (137 caps)

- Top Skor: Samuel Eto'o (56 gol)

- Penampilan di Piala Dunia: 8 kali

- Rangking: 43 (per Oktober 2022)

