Prediksi Skor Persik vs Arema FC 17 September

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal pertandingan Persik Kediri vs Arema FC akan tersaji dalam di Stadion Brawijaya, Kediri, mulai 16.00 WIB dalam laga yang disiarkan Indosiar.

Sebagai tuan rumah, Persik Kediri tengah mengalami krisis parah. Dari sembilan pertandingan yang sudah dihadapi, skuad Macan Putih belum berhasil menang sekalipun. Karena itu mereka ada di dasar klasemen dengan koleksi tiga poin.

Kabar baiknya, tanda-tanda positif sudah terlihat pada dua pertandingan terakhir. Saat melawan PSM Makassar dan Rans Nusantara FC itu, mereka mampu mendulang masing-masing satu poin karena semuanya berakhir imbang.

Pelatih Persik Kediri, Divaldo Alves, menyebut pasukannya sudah berusaha untuk memperbaiki mental para pemain yang terpuruk musim ini.

Menurut pelatih asal Portugal itu, aspek ini sudah memperlihatkan kemajuan positif. Selain itu, kekompakan antarpemain juga mulai meningkat.

“Berbicara soal tim, saya senang mental pemain terus membaik. Kami sudah bisa lepas dan komunikasi di lapangan juga cair,” kata dia.

“Sebagai pelatih, saya akui bahwa kekuatan tim adalah kekompakan. Tidak hanya saat pertandingan, tetapi juga di luar lapangan.”

Duel ini bakal menjadi momen reuni yang spesial bagi pelatih Arema FC, Javier Roca. Sebab pada awal musim ini, dia berstatus sebagai pelatih Persik.

Roca tak sedikit pun merasa ragu untuk menumbangkan mantan tim asuhannya tersebut. Dia bertekad mempersembahkan tiga poin untuk Singo Edan.

Apalagi, skuad Singo Edan juga tengah ditimpa paceklik kemenangan pada tiga pertandingan terakhirnya di Liga 1 2022-2023. Mereka tercatat dua kali kalah saat bermain kandang, yakni dari Persija Jakarta (0-1) dan Persib Bandung (1-2), lalu seri dengan tuan rumah Barito Putera (1-1).

“Saya rasa mental pemain sudah siap. Semuanya termotivasi untuk meraih kemenangan melawan Persik,” kata Roca, Kamis.

“Tidak ada pertandingan yang mudah. Semua tim akan menunjukkan kemampuan terbaiknya saat melawan Arema. Itu yang kami antisipasi,” kata dia lagi.

Prediksi Susunan Pemain Persik vs Arema

Persik (4-2-3-1): Dikri Yusron; Mohammad Rifaldi, Arthur Felix, Vava Mario Yagalo, Dany Saputra; Rohit Chand, Arthur Irawan; Riyatno Abiyoso, Renan Silva, Faris Aditama; Joanderson de Jesus.

Pelatih: Divaldo Alves.

Arema FC (4-2-3-1): Teguh Amiruddin; Rizky Dwi Febrianto, Sergio Silva, Hasim Kipuw, Andik Rendika Rama; Jayus Hariono, Renshi Yamaguchi; Dendi Santoso, Gian Zola, Ilham Udin Armaiyn; Dedik Setiawan.

Pelatih: Javier Roca.

Lima Laga Terakhir Persik Kediri

10 September 2022 – Rans Nusantara FC vs Persik: 1-1

2 September 2022 – Persik vs PSM Makassar: 0-0

27 Agustus 2022 – Bali United vs Persik: 4-0

23 Agustus 2022 – Persik vs PSS Sleman: 0-2

18 Agustus 2022 – PSIS Semarang vs Persik: 2-1.

Lima Laga Terakhir Arema FC :

11 September 2022 – Arema FC vs Persib: 1-2

4 September 2022 – Barito Putera vs Arema FC: 1-1

28 Agustus 2022 – Arema FC vs Persija: 0-1

23 Agustus 2022 – Arema FC vs Rans Nusantara FC: 4-2

20 Agustus 2022 – PSM Makassar vs Arema FC: 1-0.

Prediksi Skor Persik vs Arema FC

Melihat performa kedua tim dan materi pemain yang dimilikinya, Arema FC lebih diunggulkan untuk memenangi pertandingan Liga 1 ini.

Skor Persik vs Arema FC: 1-3

Skor Persik vs Arema FC: 1-1

Skor Persik vs Arema FC: 1-2

