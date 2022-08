Prediksi Skor Persebaya vs PSIS, Head to Head, Preview, Susunan Pemain

Bisnis.com, JAKARTA - Laga Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang pada Selasa, (23/8/2022) akan menjadi salah satu laga pembuka pekan keenam Liga 1 Indonesia.

Pertandingan Persebaya vs PSIS dijadwalkan berjalan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, mulai pukul 15.30 WIB

Sebagai tuan rumah, Persebaya memiliki ambisi besar untuk bangkit dan mengakhiri tren buruknya saat menjamu tim berjuluk Mahesa Jenar. Laga ini juga jadi salah satu momen penting untuk tim berjuluk Bajul Ijo kembali ke jalur kemenangan usai paceklik di tiga laga terakhir.

Terakhir kali Persebaya bisa meraih tiga poin ialah saat bertemu Persita Tangerang pada pekan kedua Liga 1 2022-2023, yakni menang 2-0. Sejak saat itu, tim asuhan Aji Santoso ini kalah dari Bhayangkara FC (0-1) dan Borneo FC (1-2), serta ditahan imbang Madura United (2-2).

Akibat hasil buruk itu, Persebaya kini berada di peringkat ke-14 klasemen sementara BRI Liga 1 2022-2023 dengan koleksi empat poin. Meski demikian, upaya untuk merebut tiga poin di kandang tidak akan berlangsung mudah karena lawan yang akan dihadapi ialah PSIS Semarang.

PSIS Semarang memiliki catatan yang sedikit lebih positif dan baru saja menang 2-1 atas Persik Kediri. Itu jadi kemenangan kedua skuad asuhan Sergio Alexandre di awal musim ini.

Dua laga lain sempat berakhir kekalahan dan ada satu imbang. Atas hasil tersebut, tim berjuluk Mahesa Jenar ini berada di peringkat kedelapan klasemen sementara Liga 1 2022-2023 dengan koleksi tujuh poin.

Adapun para pemain asing Persebaya sebetulnya sudah memperlihatkan performa positif di awal musim ini meski berstatus debutan. Proses adaptasi berjalan cukup baik. Silvio Rodrigues dan Sho Yamamoto sama-sama punya dua gol dan satu assist, serta Higor Vidal memberikan dua assist.

Sementara itu pemain asing baru PSIS yang juga eks-pemain andalan Persebaya, Taisei Marukawa, juga punya catatan positif. Ia menjadi pencetak gol terbanyak Mahesa Jenar sejauh Liga 1 musim ini dengan tiga gol, disusul Jonathan Cantillana dengan dua gol. Meski demikian, striker andalan mereka yang didatangkan dari Arema FC, Carlos Fortes, masih menjalani pemulihan karena cedera.

Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs PSIS

Persebaya Surabaya

Satria Tama; Koko Ari, Rizky Ridho, Leo Lelis, Arief Pamungkas; Michael Bonjonjzi, Muhammad Hidayat; Moch Supriadi, M Alwi Slamat, Sho Yamamoto; Silvio Rodrigues.

Pelatih: Aji Santoso

PSIS Semarang

Ray Redondo; Fredyan Wahyu, Wahyu Prasetyo, Alie Sesay, Frendi Saputra; Delfin Rumbino, Jonathan Cantillana, Alfeandra Dewangga; Taisei Marukawa, Andreas Ado, Hari Nur Yulianto.

Pelatih: Sergio Alexandre

Head to Head Persebaya vs PSIS:

03/10/21 - Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang (2-3)

20/09/19 - PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya (0-4)

30/05/19 - Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang (1-1)

08/12/18 - Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang (1-0)

22/07/18 - PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya (1-0)

Prediksi Skor Persebaya vs PSIS Semarang

Persebaya Surabaya harus bisa merebut poin jika tidak ingin makin terpuruk di klasemen BRI Liga 1. Laga nanti diprediksi berjalan sengit. Hasil akhir bisa terjadi imbang jika melihat kekuatan yang cukup merata pada kedua tim.

Skor Persebaya vs PSIS: 2-2

Skor Persebaya vs PSIS: 1-2

