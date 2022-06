Jadwal Pekan Pertama Piala Presiden 2022: Persis vs PSS Jadi Pembuka

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal pertandingan pertama di turnamen pramusim, Piala Presiden 2022.

Turnamen pramusim bertajuk Piala Presiden 2022 jelang Liga 1 2022-2023 akan digelar mulai akhir pekan ini.

Peserta Piala Presiden 2022 merupakan 18 tim yang akan berkompetisi di Liga 1 2022-2023.

Partai pembuka Piala Presiden 2022 akan digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu (11/6/2022).

Tuan rumah, Persis Solo, akan menjamu PSS Sleman pada partai pembuka Piala Presiden 2022. Laga tersebut rencananya akan dimulai pukul 16.00 WIB.

Ada satu pertandingan lain yang digelar pada hari tersebut yakni Arema FC vs PSM Makassar di Stadion Kanjuruhan, Malang, pukul 20.30 WIB.

Big match tersaji pada Minggu (12/6/2022). Dua tim terbaik Liga 1 2021-2022, Bali United dan Persib Bandung, akan bentrok di Stadion Si Jalak Harupat pukul 20.30 WIB.

Kemudian pada Senin (13/6/2022), giliran Bhayangkara FC dan Persebaya yang akan bertanding di tempat yang sama.

Selain itu ada pula partai Persikabo vs Persik Kediri, PSIS Semarang vs Persita Tangerang, Barito Putera vs RANS Nusantara FC, dan Borneo FC vs Madura United.

Berikut jadwal pekan pertama Piala Presiden 2022

Sabtu (11/6/2022)

Persis Solo vs PSS Sleman

16.00 WIB

Stadion Manahan Solo

Arema FC vs PSM Makassar

20.30 WIB

Stadion Kanjuruhan, Malang

Minggu (12/6/2022)

Persikabo vs Persik Kediri

16.00 WIB

Stadion Kanjuruhan, Malang

Persib Bandung vs Bali United

20.30 WIB

Stadion Si Jalak Harupat, Bandung

Senin (13/6/2022)

PSIS Semarang vs Persita Tangerang

16.00 WIB

Stadion Manahan, Solo

Bhayangkara FC vs Persebaya

20.30 WIB

Stadion Si Jalak Harupat, Bandung

Selasa (14/6/2022)

Barito Putera vs RANS Nusantara FC

16.00 WIB

Stadion Segiri, Samarinda

Borneo FC vs Madura United

20.30 WIB

Stadion Segiri, Samarinda

