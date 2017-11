Bomber Bayern Munchen Robert Lewandowski - Reuters/Michael Dalder

Bisnis.com, JAKARTA - Bayern Munchen makin mantap memimpin klasemen sementara Bundesliga Jerman setelah memetik kemenangan besar dengan skor 3-0 atas tamunya Augsburg dalam pertandingan pekan ke-12 pada Sabtu malam WIB (18/11/2017).

Bomber asal Polandia Robert Lewandowski bermain gemilang dengan memasok dua gol 7 menmit menjelang turun minum dengan memaksimalkan assist Arturo Vidal serta ketika babak kedua memasuki menit ke-4 dengan menyambar umpan Joshua Kimmich.

Sebelumnya, gelandang serang asal Chile Arturo Vidal membuka keunggulan sang juara bertahan dari Bavaria dengan golnya pada menit ke-31.

Dengan hasil itu, Munchen kian mantap memimpin klasemen sementara dengan nilai 29, meninggalkan dua pesaing terdekatnya yakni RB Leipzig di posisi kedua dengan nilai 23 setelah ditahan seri Bayer Leverkusen 2-2 dan Borussia Dortmund di setrip ketiga dengan nilai 20 setelah dihantam Stuttgart 1-2.

Keberhasilan Bayern Munchen menjauhi para pesaingnya telah sejalan dengan prediksi Bola.Bisnis.com sebelum rangkaian pertandingan pekan kali ini dimulai.

Hasil pekan ke-12 hingga Sabtu tengah malam WIB: Stuttgart 2 vs Borussia Dortmund 1; Bayern Munchen 3 vs Augsburg 0; Hoffenheim 1 vs Eintracht Frankfurt 1; Bayer Leverkusen 2 vs RB Leipzig 2; Mainz 1 vs Koln 0; Wolfsburg 3 vs Freiburg 1.

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Minggu, 19 November:

00:30 Hertha Berlin 1 vs Borussia Monchengladbach 3 (hingga akhir babak pertama)

21:30 Schalke 04 vs Hamburg SV

Senin, 20 November:

00:00 Werder Bremen vs Hannover 96.

Sumber : Reuters