Timnas Indonesia U-19 - Antara/Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA – Tim nasional U-19 Indonesia, Selasa (31/10/2017) akan mengawali pertarungan di Grup F babak kualifikasi Piala AFC U-19 melawan Brunei Darussalam di Paju Public Stadium, Korsel, pukul 13.00 WIB. Dengam suhu sekitar 11 derajat celcius.

"Begitu tiba di Korea Selatan pada Minggu (29/10/2017) siang, kami langsung latihan ringan sore hari selama 1,5 jam di Pusat Sepak Bola Nasional, Paju, untuk proses adaptasi. Semua pemain dalam kondisi baik dan siap menghadapi semua lawan di kualfikasi Piala Asia U-19 ini," ujar Indra Sjafri, dikutip dari pernyataannya kepada tim media PSSI yang tertera di twitter PSSI, Senin (30/10/2017).

“Tim nasional U-19 harus menghadapi dinginnya suhu Korea Selatan yang mencapai 11-12 derajat Celcius,” kata pelatih timnas U-19 Indra Sjafri.



Meskipun demikian, Indra langsung memerintahkan anak-anak asuhnya untuk berlatih demi beradaptasi dengan cuaca dingin.



Bek sayap timnas U-19 Rifad Marasabessy menyebut Korea Selatan lebih dingin daripada Prancis, tempat mereka berkompetisi di Turnamen Toulon pada Juni 2017.



Namun, Rifad menyebut dia serta rekannya tidak mempermasalahkan hal itu dan tetap akan berjuang keras demi hal positif di laga kualifikasi Piala Asia U-19 2018 tersebut.



"Suhu tidak bisa dijadikan alasan. Kami siap tempur di sini. Kami tadi juga sudah berlatih untuk memperdalam taktik sekaligus beradaptasi," tutur dia.



Adapun di kualifikasi Piala Asia U-19 2018 yang digelar pada 31 Oktober-8 November 2017, Indonesia bergabung di grup F bersama tuan rumah Korea Selatan, Brunei Darussalam, Malaysia dan Timor Leste. Pertandingan akan dipusatkan di Paju Stadium, Korea Selatan.



Berikut jadwal lengkap pertandingan kualifikasi AFC U-19 tim nasional U-19 Indonesia yang seluruhnya digelar di Paju Public Stadium.



Indonesia vs Brunei Darussalam, Selasa (31/10) mulai pukul 13.00 WIB.



Indonesia vs Timor Leste, Rabu (1/11) mulai pukul 10.00 WIB.



Korea Selatan vs Brunei Darussalam, Sabtu (4/11) mulai pukul 13.00 WIB.



Indonesia vs Malaysia, Senin (6/11) mulai pukul 10.00 WIB.