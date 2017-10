Timnas Indonesia U-19 - Antara/Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA - Egy Maulana Vikri dan kawan-kawan Selasa (31/10/2017) akan mengawali pertandingan di Grup F babak kualifikasi Piala Asia U-19 melawan Brunei Darussalam, di Stadion Public Paju, Paju, Korsel.

Indonesia berada di Grup F bersama tuan rumah Korsel, Malaysia, Timor Leste dan Brunei. Indonesia adalah tuan rumah putaran final Piala Asia U-19 itu. Maka, bila semula lima runner-up terbaik di semua grup lolos ke turnamen akhir, tapi bila Indonesia memenangkan grup mereka atau termasuk di antara lima runner-up terbaik, runner-up terbaik keenam juga lolos ke turnamen akhir.

Setelah menjalani pemusatan latihan di Lembang, Bandung, Timnas Indonesia U-19 akan terbang ke Korea Selatan pada Sabtu (28/10/2017) malam WIB. "Selamat berjuang untuk Timnas U-19, berikan yang terbaik untuk Indonesia," kata Wakil Ketua Umum PSSI, Joko Driyono saat melepas Garuda Nusantara ke Korea Selatan.

Group F

Korsel 0 0 0 0 0 0 0 0 Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0 Timor Leste 0 0 0 0 0 0 0 0 Brunei 0 0 0 0 0 0 0 0 Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0

• Indonesia, sebagai tuan rumah turnamen final, otomatis lolos tanpa hasil kualifikasi.

31 Oktober; Indonesia VS Brunei; 13.00 WIB; SCTV

2 November; Indonesia VS Timor-Leste; 10.00 WIB; SCTV

4 November; Korea Selatan VS Indonesia; 13.00 WIB; SCTV

6 November; Malaysia VS Indonesia; 10.00 WIB; SCTV

Beberapa waktu lalu, pelatih Timnas Indonesia U-19 Indra Sjafri mengatakan pihaknya sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi Timnas Korea Selatan U-19 pada babak kualifikasi Piala Asia U-19 Grup F di Korea Selatan.

-- Kualifikasi Piala Asia U-19: Indra Sjafri Siapkan Strategi Hadapi Korsel

"Kami sudah menyiapkan strategi yang akan dilakukan untuk bertanding menghadapi Korsel, namun secara detail kami tidak bisa menyampaikan kepada media. Intinya pemain Timnas sudah sangat siap menghadapi Korsel," katanya di Kabupaten Jember, Kamis (19/10/2017).

Pemain Asal Klub 1. Rakasurya Handika PPLP Jateng 2. Gianluca P. Rossy Jawa Tengah 3. Aqil Savik Jawa Barat 4. M. Rifad Marasabessy Madura United 5. Dedi Tri Maulana Suteng 6. Rachmat Irianto Persebaya 7. Julyano Pratama Nono Ragunan 8. Kadek Raditya Bali 9. Firza Andika Sumatra Utara 10. Irsan Lestaluhu Maluku 11. Samuel Christianson Persija U-19 12. Nurhidayat Haris PSM 13. Syahrian Abimanyu Persija U-19 14. Witan Sulaeman Ragunan 15. Resky Fandi Witriawan Sulbar 16. Asnawi Mangkualam Bahar PSM 17. Muhammad Iqbal Sumbar 18. Feby Eka Putra Jawa Timur 19. Saddil Ramdani Persela 20. Egy Maulana Vikri Ragunan 21. M Lutfi Kamal DKI 22. Hanis Saghara Putra Jawa Timur 23. M. Rafli Mursalim DKI

Jadwal Pertandingan Indonesia

31 Okt 2017

- Timor Leste vs Malaysia

- Indonesia vs Brunei

2 Nov 2017

- Indonesia vs Timor Leste

- Brunei vs Korsel

4 Nov 2017

- Malaysia vs Brunei

- Korsel vs Indonesia

6 Nov 2017

- Malaysia vs Indonesia

- Timor Leste vs Korsel

8 Nov 2017

-Brunei vs Timor Leste

-Korsel vs Malaysia

Sumber : Twitter PSSI