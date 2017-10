Dries Mertens, penyerang andalan Napoli - Reuters/Ciro de Luca

Bisnis.com, JAKARTA - Mengikuti jejak Inter Milan yang menang 3-2 atas Sampdoria yang merupakan klub Kota Genoa, Napoli juga mencatat kemenangan atas Genoa dengan skor tipis 3-2 dalam pertandingan pekan ke-10 Serie A Italia.

Bertarung melawan tuan rumah Genoa di Stadion Luigi Ferrraris di Kota Genoa pada Kamis dini hari WIB (26/10/2017), Napoli sempat dikejutkan dengan gol cepat tuan rumah pada menit ke-4 yang dijaringkan Adel Taarabt.

Namun, Napoli memberikan respons cepat dan cepat dengan memasok dua gol balasan lewat Dries Mertens pada menit 14 dan 30, sehingga skor berbalik menjadi 1-2 untuk keunggulan tamu, yang bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, bek Genoa Ervin Jukanovic menambah kesengsaraan tuan rumah dengan melakukan gol bunuh diri, skor 1-3. Genoa hanya bisa memasok satu gol lagi pada menit 76 lewat sumbangsih Armando Izzo, sehingga skor akhir 2-3 unbtuk kemenangan Napoli.

Berkat kemenangan ini, Napoli menguasai lagi pucuk klasemen dengan nilai 28 atau dua angka lebih baik ketimbang Inter, yang sempat sehari menguasai singgasana teratas Serie A. Inter sehari sebelumnya juga menang 3-2 di Stadion Giuseppe Meazza di San Siro, Milan, atas klub Kota Genoa lainnya, Sampdoria.

Sementara itu, dua klub raksasa, Juventus dan AC Milan, sama-sama mencatat kemenangan dengan skor 4-1. Juventus menggasak SPAL, sedangkan AC Milan menghantam Chievo Verona.

Keempat gol Juventus di Stadion Allianz di Turin dicetak Filippo Bernardeshi (4’), Paulo Dybala (22’), Gonzalo Higuain (65’), dan Juan Guillermo Cuadrado (70’). Adapun sebiji gol SPAL dihasilkan Alberto Paloschi (34’).

Sementara itu di Stadion Marc Antonio Bentegodi di Verona, empat gol Milan ke gawang Chievo dipasok Suso (36’), bunuh diri pemain Chievo Botjan Cesar (42’), Hakan Calhanoglu (55’), dan Nikola Kalinic (64’). Seementara, satu-satunya gol tuan rumah dikontribusi Valter Birsa (61’).

Kemenangan dalam pertandingan pekan ke-10 juga menjadi milik dua tim ibu kota, AS Roma dan Lazio. Roma menekuk tuan rumah Torino di Stadion Olimpico Grande Torino dengan skor tipis 1-0 berkat golo semata wayang Aleksandar Kolarov pada menit ke-69.

Lazio juga menang tipis 2-1 atas tuan rumah Bologna di Stadion Renato Dall Ara di Kota Bologna berkat dua gol yang dilesakkan Sergej Milinkovic-Savic (4’) dan Senad Lulic (28’), yang sayangnya juga membuat gol bunuh diri ketika babak kedua memasuki menit ke-5.

Dengan telah tuntasnya rangkaian laga pekan ke-10, Napoli memimpin klasemen sementara dengan nilai 28, diikuti di papan atas ialah Inter 26, Juventus dan Lazio masing-masing 25, Roma 21, dan Sampdoria 17.

Hasil lengkap pekan ke-10: Inter Milan 3 vs Sampdoria 2; Atalanta Bergamo 3 vs Hellas Verona 0; Bologna 1 vs Lazio 2; Cagliari 2 vs Benevento 1; Chievo Verona 1 vs AC Milan 4; Fiorentina 3 vs Torino 0; Genoa 2 vs Napoli 3; Juventus 4 vs SPAL 1; AS Roma 1 vs Crotone 0; Sassuolo 0 vs Udinese 1.

Sumber : Reuters