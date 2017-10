Penyerang West Ham United Andre Ayew - Reuters/Eddie Keogh

Bisnis.com, JAKARTA - Chelsea sukses melaju ke perempat final Piala Liga Inggris (EFL Cup/Carabao Cup) setelah menundukkan Everton dengan skor tipis 2-1, sementara Tottenham kandas di kandang sendiri setelah dikalahkan West Ham United 2-3 di fase 16 besar.

Dalam pertandingan yang berlangsung pada Kamis dini hari WIB (26/10/2017) di Stadion Stamford Bridge di London, Antonio Rudiger membuka keunggulan Chelsea pada menit ke-26.

Pada injury time babak kedua terjadi dua gol. Willian Borges menggandakan keunggulan tuan rumah, namun langsung dibalas Everton lewat Dominc Calvert-Levin sehingga skor akhir 2-1 untuk skuat asuhan Antonio Conte.

Sementara itu di Stadion Wmbley, dalam derby London, Tottenham melepas keunggulan dua gol dan mengakhiri laga dengan skor 2-3 untuk kemenangan West Ham sehingga gagal melaju ke 8 besar.

Tampil tanpa bomber Harry Kane, Spurs unggul 2-0 lewat Moussa Sissoko (6’) dan Dele Alli, keduanya dengan assist Son Heung-min, yang bertahan hingga turun minum.

Namun, memasuki babak kedua, West Ham secara luar biasa bangkit lewat tiga gol yang dijaringkan Andrre Ayew (55’ dan 60’) serta Angelo Ogbonna (70’), sehingga skor akhir 2-3 untuk tamu.

Hasil 16 besar Piala Liga Rabu dini hari WIB: Bournemouth 3 vs Middlesbrough 1; Arsenal 2 vs Norwich 1 (perpanjangan waktu); Bristol City 4 vs Crystal Palace 1; Leicester 3 vs Leeds United 1; Swansea 0 vs Manchester United 2; Manchester City 0 vs Wolverhampton Wanderers 0 (City menang adu penalti 3-2).

Sumber : Reuters