Striker AS Monaco Radamel Falcao selepas menjebol gawang Angers SCO - Reuters/Stephane Mahe

Bisnis.com, JAKARTA - Radamel Falcao mengantar AS Monaco menang tipis 1-0 atas tuan rumah Angers SCO dalam pekan ke-32 Ligue 1 Prancis, sementara runner up musim lalu, Olympique Lyonnais, dipermalukan 1-4 oleh tim papan bawah Lorient di kandang sendiri.

Falcao, penyerang Timnas Kolombia, mencetak sebiji gol penentu kemenangan Monaco ke gawang Angers dalam pertandingan di Stadion Raymond Kopa (eks Jean-Bouin) di Angers pada menit ke-61 dengan memaksimalkan assist Nabil Dirar.

Dengan kemenangan itu, Monaco kembali meninggalkan OGC Nice yang sempat mendekat setelah menang 2-1 atas Lille. Nilai Monaco kini 74, sedangkan Nice 70. Adapun di peringkat ketiga bertengger juara bertahan Paris Saint-Germain yang belum memainkan laga pekan ke-32.

Sementara itu, dalam pertandingan lainnya, Lyon secara sangat mengejutkan dipecundangi Lorient, yang sebelum memulai laga ada di posisi ke-19 dari 20 peserta, di kandang sendiri, Stadion Olimpiade Lyon, dengan skor telak 1-4.

Lyon sempat unggul 1-0 pada menit ke-28 dengan gol Corentin Tolisso, namun Lorient kemudian bangkit dengan menggelontorkan empat gol melalui kontribusi Abdul Majeed Waris (42’), Sylvain Marveaux (49’), serta Benjamin Moukandjo (74’ dan 80’).

Kemenangan membuat Lorient naik satu setrip ke posisi 18 menggeser Dijon yang kalah 1-2 dari tim juru kunci SC Bastia, sedangkan Lyon tetap di posisi keempat dengan nilai 54.

Hasil pekan ke-32 hingga Minggu dini hari WIB (9/4/2017): Lille OSC 1 vs OGC Nice 2; Angers SCO 0 vs AS Monaco 1; Nancy-Lorraine 3 vs Stade Rennais 0; Girondins Bordeaux 3 vs Metz 0; Olympique Lyonnais 1 vs Lorient 4; Dijon FCO 1 vs SC Bastia 2; SM Caen 0 vs Montpellier HSC 2.

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Minggu, 9 April:

20:00 Toulouse vs Olympique Marseille

22:00 AS Saint-Etienne vs Nantes

Senin, 10 April:

02:00 Paris Saint-Germain vs En Avant Guingamp.

Sumber : Reuters