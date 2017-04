Robert Lewandowski (kanan) setelah mencetak gol Bayern Munchen ke gawang Borussia Dortmund. Tampak di kiri adalah Franck Ribery. Munchen menang 4-1. - Twitter FC Bayern

Bisnis.com, JAKARTA - Penyerang Bayern Munchen Robert Lewandowski mengemas dua gol saat mengantarkan timnya melibas Borussia Dortmund 4-1 dalam laga pekan ke-28 Bundesliga Jerman di Stadion Allianz Arena, Munchen, Jerman, pada Minggu dini hari WIB (9/4/2017).

Keberhasilan Lewandowski seolah menegaskan dirinya sebagai pemenang dalam pertaruhan penyerang terbaik Bundesliga saat ini kontra bomber Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, yang mandul di laga tersebut.

Selain dua gol dari Lewandowski, Franck Ribery dan Arjen Robben melengkapi kemenangan Munchen, sedangkan Raphael Guerreiro membalas untuk Dortmund.

Kemenangan itu membuat Munchen kian mantap di puncak klasemen dengan raihan 68 poin, sementara Dortmund (50) tertahan di urutan ketiga.

Laga baru berjalan 4 menit saat Ribery membuka keunggulan tuan rumah dengan tendangan sentuhan pertama menyambut umpan tarik dari Philipp Lahm.

Lantas pada menit 10 Lewandowski menggandakan keunggulan Munchen dengan eksekusi tendangan bebas, melengkung melewati pagar hidup sebelum menghujam ke sudut bawah gawang tak terjangkau penjaga gawang Roman Burki.

Dortmund sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat gol Guerreiro, menyambar bola liar sapuan tak sempurna Arturo Vidal atas percobaan tembakan Felix Passlack pada menit 20.

Kedudukan bertahan hingga turun minum, dan memasuki babak kedua, lagi-lagi pada menit keempat alias menit 49, Munchen mencetak gol lewat aksi individual Robben yang menusuk dari sisi kanan dan melakukan tipuan sebelum melepaskan tendangan keras untuk memperbesar keunggulan tuan rumah menjadi 3-1.

Pada menit 68, Lewandowski berusaha mengecoh dan melewati Burki namun ia justru dijatuhkan dan wasit Marco Fritz pun menujuk titik putih.

Penyerang Polandia itu mengambil alih sendiri tugas sebagai algojo dan dengan dingin menipu Burki, yang melompat ke arah berlawanan, demi memastikan kemenangan 4-1 atas Dortmund dalam laga yang kerap disebut sebagai Der Klassiker itu, demikian ditulis Antara mengutip wesbsite Bundesliga.

Sementara itu, Reuters melaporkan peringkat kedua RB Leipzig menundukkan tamunya Bayer 04 Leverkusen dengan skor tipis 1-0 di Red Bull Arena di Leipzig berkat gol semata wayang Yussuf Poulsen ketika injury time babak kedua telah berjalan selama 3 menit.

Dengan tambahan 3 angka, RB Leipzig kini mendulang 58 angka, atau 10 poin tertinggal dari pemuncak klasemen sekaligus juara bertahan Bayern Munchen.

Dalam laga lainnya, peringkat ketiga Hoffenheim di luar dugaan takluk 1-2 dari tuan rumah Hamburg SV yang tengah berkutat di papan bawah.

Di Stadion Volkspark, kedua gol tuan rumah Hamburg dilesakkan Aaaron Hunt pada menit ke-25 dan 76, sedangkan satu-satunya gol tamu dicetak dari titik penalti pada menit ke-35 oleh Andrej Kramaric yang sempay menyeimbangkan skor 1-1.

Hasikl ini bisa disebut mengejutkan, karena baru pada pekan ke-27 Hoffenheim mempecundangi juara bertahan sekaligus pemimpin klasemen Bayern Munchen 1-0.

Ini adalah kekalahan ketiga Hoffenheim setelah takluk di markas Leipzig dan Wolfsburg, keduanya juga skor 1-2. Kekalahan membuat nilai Hoffenheim tertahan di angka 51.

Hasil pekan ke-28 hingga Minggu dini hari WIB: Eintracht Frankfurt 2 vs Werder Bremen 2; Schalke 4 vs Wolfsburg 1; Koln 2 vs Borussia Monchengladbach 3; Hamburg SV 2 vs Hoffenheim 1; Freiburg 1 vs Mainz 0; RB Leipzig 1 vs Bayer Leverkusen 0; Bayern Munchen 4 vs Borussia Dortmund 1.

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Minggu, 9 April:

20:30 Hertha Berlin vs Augsburg

22:30 Ingolstadt 04 vs Darmstadt 98.

Sumber : Reuters & Antara/Bundesliga.com