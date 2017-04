Giorgio Chiellini - Reuters/Tony Gentile

Bisnis.com, JAKARTA--Menjadi pesepakbola profesional tingkat dunia tidak membuat Giorgio Chiellini mengabaikan pendidikan. Ia bahkan berhasil menggapai pendidikan tinggi dengan hasil memuaskan.

Di sela kesibukannya bertanding di level klub dan timnas, ditambah padatnya jadwal latihan fisik, bek tangguh Juventus Chiellini berhasil lulus dari pendidikan S2.

Laman resmi Juventus menyebutkan Chiellini berhasil menamatkan pendidikan tingkat pascasarjana di The University of Turin's School of Management and Economics.

Bek timnas senior Italia tersebut berhasil meraih predikat cum laude (dengan pujian) di jurusan S2 Administrasi Bisnis.

Pemain berjuluk King Kong tersebut menyajikan tesis berjudul The Business Model of Juventus Football Club in an International Context.

Ia berhasil mempertahankan tesisnya di hadapan tim penguji yang terdiri dari Pietro Paolo Biancone, Alberto Gallatari, dan Stefano Bertola.

Tak pelak, capaian luar biasa Chiellini tersebut disambut antusias seluruh pihak di Juventus. Mereka menyampaikan apresiasinya kepada bek berusia 32 tahun tersebut.