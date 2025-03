MotoGP Argentina 2025, Usai Juara di Thailand, Marquez Bidik Kemenangan Kedua

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pembalap Ducati Marc Marquez optimis menghadapi MotoGP Argentina 2025 seri kedua di Sirkuit Termas de Rio Hondo, akhir pekan ini.

Motivasi ekstra itu, kata Marquez, datang setelah pekan sempurna di Thailand pada seri perdana musim ini ketika dia menempati pole position, menang pada dua balapan, yakni sprint dan balapan utama.

"Kami berhasil memaksimalkan apa yang kami lakukan pada sesi pengujian dan tampil tajam dalam balapan. Ini benar-benar memberi saya motivasi ekstra dan saya tidak sabar untuk kembali ke trek," kata Marquez dalam laman Ducati di Jakarta pada Kamis.

Termas de Rio Hondo adalah trek yang disukai Marquez. Di sana, The Baby Alien menjadi rider tersukses dengan tiga kemenangan, pole position terbanyak lima kali, dan all time lap record sertan best pole dengan waktu 1 menit 37,683 detik pada 2014.

Marquez memuncaki klasemen dengan 37 poin, delapan poin di atas adiknya Alex Marquez pada posisi kedua, dan 14 poin di atas rekan setimnya, Francesco Bagnaia, di posisi ketiga.

MotoGP Argentina akan dimulai esok Jumat dengan sesi latihan bebas 1 pada pukul 20.45-21.30 WIB,k dan dilanjutkan Sabtu dengan sesi latihan pukul 01.00-02.00.

Pada pukul 20.10-20.40 WIB, para pembalap akan memainkan sesi latihan bebas kedua, lalu dilanjutkan kualifikasi 1 pada pukul 20.50-21.05 WIB, dan kualifikasi 2 pada pukul 21.15-21.30 WIB.

Hari Minggu dini hari pukul 01.00 WIB para pembalap akan memainkan Sprint dengan 12 lap, lalu dilanjutkan balapan utama 25 lap pada Senin (17/3) pukul 01.00 WIB.