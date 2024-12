Gara-gara Ada Konser, Laga Singapura vs Vietnam Dipindah ke Stadion Lebih Kecil

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Laga semifinal leg pertama Piala AFF 2024 antara Singapura dan Vietnam akan dimulai Kamis 26 Desember 2024.

Singapura akan menjadi tuan rumah dalam laga leg pertama di Stadion Jalan Besar Sport Center yang memiliki kapasitas 6.000 orang.

Rencananya pertandingan ini akan digelar di Stadion National Singapura, tetapi karena ada konser, venue laga semifinal akhirnya dipindah.

Dari yang awalnya dihelat di stadion dengan kapasitas 50.000 penonton, dialihkan ke stadion berkapasitas hanya 6.000 kursi.

Menurunnya kapasitas jumlah penonton menjadi kerugian tersendiri bagi tuan rumah yang membutuhkan dukungan suporter mengingat Vietnam adalah favorit juara.

Berdasarkan laporan The Strait Time pada Rabu (25/12), tiket yang dijual untuk suporter tuan rumah sebanyak 5.375, sedangkan untuk suporter tim tamu dijual sebanyak 300.

Untuk para suporter dari kedua tim yang tidak mendapat tiket pertandingan di leg pertama, Singapura akan menggelar sejumlah acara "nonton bareng" (nobar).

Pada 24 Desember, Singapura melalui Kementerian Kebudayaan, Komunitas, dan Pemuda mengumumkan akan menggelar acara nobar di 11 lokasi umum.

Sebelas lokasi tersebut yaitu Our Tampines Hub, Heartbeat @ Bedok, One Punggol, Wisma Geylang Serai, Kaki Bukit CC, Keat Hong CC, Jurong Spring CC, Pek Kio CC, Radin Mas CC, Tampines West CC and Buangkok CC.

Sedangkan surat kabar dari Vietnam, VnExpres mengatakan bahwa tiket untuk leg kedua di Stadion Viet Tri berkapasitas 20.000 tempat duduk telah terjual habis secara daring hanya dalam waktu 15 menit pada .

Singapura mencapai semifinal setelah finis peringkat kedua di Grup A dengan kemenangan atas Kamboja (2-1) di Stadion Nasional dan Timor-Leste (3-0) di Hanoi.

Mereka kalah telak 2-4 dari juara bertahan Thailand di Stadion Nasional dan imbang 0-0 melawan Malaysia di Bukit Jalil.

Vietnam finis sebagai juara Grup B setelah menang tandang 4-1 di Laos, menang kandang 1-0 atas Indonesia dan 5-0 lawan Myanmar serta imbang 1-1 di Filipina.