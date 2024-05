Keren! Ini Squad Bulutangkis Indonesia di Final Piala Thomas Uber 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Tim bulutangkis Indonesia akan bertemu dengan China di Final Piala Thomas Uber Cup 2024 pada Minggu (5/5/2024). Berikut deretan pemain bulutangkis Indonesia yang diturunkan di ajang Thomas Uber Cup 2024.

Timnas Indonesia kembali menorehkan sejarah setelah lolos ke babak final Piala Thomas Uber Cup 2024 secara bersamaan. Tim Uber Indonesia membuat kejutan setelah lolos ke final Uber Cup 2024. Tim Uber Indonesia menggilas juara bertahan, Korea Selatan (Korsel) dalam laga semifinal dengan skor 3-2.

Indonesia membuka kemenangan 1-0 setelah Gregoria Mariska Tunjung sukses mengalahkan Sim Yu Jin melalui dua gim langsung dengan skor 21-15, 21-13 dalam tempo 32 menit. Korsel sempat menyamakan kedudukan setelah Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti ditekuk Lee So Hee/Baek Ha Na 6-21, 18-21.

Tunggal putri Ester Nurumi Tri Wardoyo berhasil membawa tim bulu tangkis Indonesia unggul 2-1 atas Korea di babak semifinal Piala Uber 2024. Namun, tim bulu tangkis Indonesia kembali unggul setelah tunggal putri kedua Indonesia, Ester menang dalam pertarungan rubber game atas Kim Ga Ram dengan skor 20-22, 21-16, dan 21-12.

Tim bulu tangkis Korsel kembali menyamakan kedudukan menjadi 2-2 setelah Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto dikalahkan Jeong Na Eun/Kong Hee Yong 15-21, 14-21 dalam tempo 36 menit. Sebagai pamungkas, Komang Ayu Cahya Dewi mengalahkan Kim Min Sun 17-21, 21-16, 21-19 di Chengdu Hi Tech Zone Sports Center Gymnasium, Chengdu, China, Sabtu (4/5/2024).

Skor Semifinal Uber Cup 2024 Indonesia 3-2 Korea

WS1: Gregoria Mariska Tunjung vs Sim Yu Jin 21-15, 21-13

WD1: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Baek Ha Na/Lee So Hee 6-21, 18-21

WS2: Ester Nurumi Tri Wardoyo vs Kim Ga Ram 20-22, 21-16, 21-12

WD2: Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto vs Jeong Na Eun/Kong Hee Yong 15-21, 14-21

WS3: Komang Ayu Cahya Dewi vs Kim Min Sun 17-21, 21-16, 21-19

Daftar Pemain Tim atau Squad Uber Indonesia 2024

Gregoria Mariska Tunjung

Komang Ayu Cahya Dewi

Ester Nurumi Tri Wardoyo

Ruzana

Apriyani Rahayu

Siti Fadia Silva Ramadhanti

Meilysa Trias Puspitasari

Rachel Allessya Rose

Ribka Sugiarto

Lanny Tria Mayasari di sektor

Tim Bulutangkis putra Indonesia memastikan tiket ke laga Final setelah mengalahkan Taiwan dengan skor telak 3-0.

Indonesia membuka kemenangan 1-0 lewat Anthony Sinisuka Ginting yang menang atas Chou Tien Chen dengan skor 21-18 dan 21-19. Perolehan poin kedua pemain berlangsung sengit sejak pertandingan set pertama dimulai.

Pada laga kedua, Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Rian Ardianto mematahkan perlawanan Lee Yang/Wang Chi Lin 16-21, 21-19, 21-18. Kemenangan Fajar/Rian atas pemenang Olimpiade 2020 tersebut membuat Indonesia unggul 2-0 atas Chinese Taipei/Taiwan di semifinal Piala Thomas 2024.

Bermain di Chengdu Hi Tech Zone Sports Center Gymnasium, Chengdu, Sabtu (4/5/2024) sore, tunggal putra Indonesia Jonatan Christie bermain apik mengalahkan Wang Tzu Wei dengan skor 21-11 dan 21-16.

Skor Semifinal Thomas Cup 2024 Indonesia 3-0 Taiwan

MS1: Anthony Sinisuka Ginting vs Chou Tien Chen 21-18 dan 21-19

MD1: Fajar Alfian/Rian Ardianto vs Lee Yang/Wang Chi Lin 16-21, 21-19, 21-18

MS2: Jonatan Christie vs Wang Tzu Wei 21-11 dan 21-16

MD2: Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Lee Je-Huei/Yang Po-Hsuan

MS3: Chico Aura Dwi Wardoyo vs Chia Hao Lee

Daftar Pemain Tim atau Squad Thomas Cup Indonesia 2024

Jonatan Christie

Anthony Sinisuka Ginting

Chico Aura Dwi Wardoyo

Alwi Farhan

Fajar Alfian

Rian Ardianto

Leo Rolly Carnando

Daniel Marthin

Bagas Maulana

Muhammad Shohibul Fikri

