Melihat Kontroversi Offside Pemain Irak Lawan Indonesia di Piala Asia 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Pertandingan Indonesia vs Irak dalam laga perdana Grup D Piala Asia 2023 memunculkan peristiwa kontroversi di babak pertama.

Timnas Indonesia bertemu Irak di pertandingan pertama Grup D Piala Asia 2023 di Stadion Ahmad Bin Ali, Senin (15/1/2024) malam.

Timnas Indonesia tertinggal lebih dahulu dari Irak berkat gol striker Irak, Mohanad Ali pada menit 17. Mohanad Ali yang menerima umpan terobosan bisa melewati Elkan Baggott, dengan bebas menyepak bola ke gawang tanpa bisa dihalau Ernando.

Goollllllll. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit 37 lewat sepakan Marselino.

Berawal dari pergerakan brilian Yacob Sayuri dari sisi kanan yang mengirim umpan ke sisi sebelah kiri, Marselino yang tidak terjaga langsung menyepak bola ke dalam gawang.

Peristiwa kontroversi terjadi di akhir pertandingan babak pertama. Irak berhasil kembali unggul atas Indonesia berkat gol Osama Rashid. Namun sebelum gol terjadi, ada kejadian kontroversi, Mohanad Ali dianggap offside saat menerima sontekan dari Rashid.

Wasit sempat mengecek VAR untuk melihat posisi Mohanad Ali yang dianggap offside sebelum gol. Namun, hingga pertandingan babak pertama berakhir tidak ada tayangan ulang mengenai posisi terakhir Ali di pertandingan ini.

Sementara itu, di media sosial, ramai dibahas mengenai kejadian kontroversi pemain Irak lawan Indonesia yang dianggap offside. Momen-momen atau foto Mohanad Ali yang dianggap dalam posisi offside beredar di media sosial.

"It seems like the referee doesn't check the offside incident before Iraq's second goal. What happened there? #asiancup2023," cuit Footy Rankings.

"Minta tolong penjelasan suhu, ini kok udah di cek VAR tetep ngk offside (padahal seblum nyundul, bola itu udah kesentuh), apa karna ini pertama kalinya indonesia jumpa VAR, jadi dibego2in aja ama panitia..," tambah Airishx.

Susunan pemain Indonesia vs Irak, Piala Asia 2023:



Timnas Indonesia: Ernando Ari, Elkan Baggott, Jordi Amat, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Ivar Jenner, Justin Hubner, Marselino Ferdinan, Yacob Sayuri, Rafael Struick

Coach: Shin Tae-yong

Timnas Irak: 12 Jalal Hassan, 4 Suad Natiq, 6 Ali Adnan, 3 Hussein Ali Haidar, 20 Osama Rashid, 16 Amir Al Ammari, 8 Ibraheem Bayesh, 11 Zidane Iqbal, 23 Merchas Doski, 17 Ali Jasim, 10 Mohanad Ali



Coach: Jesús Casas

