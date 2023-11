Ramaikan Piala Dunia U17, Erick Thohir Hadirkan Radja Nainggolan

Dalam unggahan video tersebut, Erick menuliskan caption jika mantan gelandang Inter Milan dan AS Roma tersebut akan meramaikan FIFA World Cup U-17 di Indonesia.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Gelandang berdarah Indonesia yang sudah malang melintang di sepak bola Eropa Radja Nainggolan direncanakan akan berkunjung ke Indonesia untuk meramaikan gelaran Piala Dunia U17 2033.

Informasi ini diketahui dari unggahan video di akun Instagram resmi menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir @erickthohir, Jumat pagi pukul 10.00 WIB.

"Halo Indonesia, Horas! Apa kabar fans sepak bola Indonesia? Saya ingin berterima kasih kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang sudah mengundang saya untuk menjadi bagian dari event bersejarah Piala Dunia ini yang akan bergulir di Indonesia sebentar lagi," ujar Nainggolan dalam unggahan video tersebut.



"Ayo sama-sama kita dukung Piala Dunia U17 Indonesia 2023. Beli tiketnya sekarang juga, tidak sabar bertemu saat acaranya berlangsung, sampai ketemu," sambungnya.

Sementara itu di dalam unggahan video tersebut, Erick menuliskan caption jika mantan gelandang Inter Milan dan AS Roma tersebut akan meramaikan FIFA World Cup U-17 di Indonesia.



"Radja Nainggolan akan ke Indonesia. Pemain berdarah Indonesia yang pernah bermain di Inter Milan dan AS Roma ini akan ikut meramaikan FIFA World Cup U-17 di Indonesia! Sampai jumpa di Indonesia Radja," tulis Erick dalam unggahan tersebut.



Radja Nainggolan tercatat merupakan salah satu pemain berdarah Indonesia yang memiliki pengamalan panjang berkompetisi sepak bola Eropa.



Pemegang paspor Belgia tersebut tercatat pernah membela beberapa klub seperti Cagliari, AS Roma, Inter Milan, Royal Antwerp hingga sekarang bermain di divisi dua Italia bersama SPAL.



Selain itu, pemain berusia 35 tahun itu tercatat pernah membela Belgia di berbagai kelompok umur dan mencatatkan 30 penampilan bersama skuad senior.

Diketahui Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 pada pertengahan tahun lalu menggantikan Peru yang gagal mempersiapkan aspek infrastruktur.



Indonesia langsung bergerak cepat dengan menyiapkan empat stadion untuk digunakan pada ajang ini yaitu Jakarta Internasional Stadium (Jakarta), Stadion Si Jalak Harupat (Kab. Bandung), Stadion Manahan (Solo) dan Gelora Bung Tomo (Surabaya).



Gelaran ini direncanakan akan dimulai pada Jumat (10/11) dan berakhir pada 2 Desember 2023 mendatang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News