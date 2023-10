Jadwal Liga 1 Pekan 16: Ada Bali United vs Persebaya, Borneo FC vs Persib

Berikut jadwal Liga 1 2023-2024 pekan 16, ada Bali United vs Persebaya dan Borneo FC vs Persib.

Bisnis.com, SOLO - Jadwal Liga 1 2023-2024 pekan ke-16 akan digelar akhir minggu ini. Ada big match Bali United vs Persebaya Surabaya dan Borneo FC vs Persib Bandung.

Pekan ke-16 Liga 1 2023-2024 akan bergulir mulai Jumat (20/10/2023) hingga Minggu (22/10/2023).

Ada 9 pertandingan yang akan digelar pada pekan ke-16 Liga 1 2023-2023, dimulai big match Bali United vs Persebaya Surabaya.

Bali United dan Persebaya saat ini bersaing ketat di tabel klasemen Liga 1. Bali United di peringkat keenam dan Persebaya urutan kedelapan.

Kedua tim hanya berjarak 2 angka. Artinya, jika Persebaya menang maka mereka akan menyalip Bali United.

Meski begitu, Bali United punya bekal lebih baik karena memetik kemenangan 2-1 atas Bhayangkara FC pada pekan ke-15. Di sisi lain, Persebaya tumbang 2-3 dari Persib Bandung.

Pada hari yang sama, ada laga Persikabo vs PSIS Semarang dan PSM Makassar vs Arema FC yang akan digelar jumat sore dan malam.

Kemudian pada Sabtu (21/10/2023), tiga laga akan dimainkan yakni PSS Sleman vs Persik Kediri, Bhayangkara FC vs Barito Putera, dan Borneo FC vs Persib Bandung.

Laga Borneo FC vs Persib menjadi pertandingan yang cukup penting. Pasalnya, Borneo FC dan Persib kini sama-sama menghuni papan atas.

Pesut Etam yang memuncaki klasemen hanya terpaut 4 poin atas Maung Bandung di urutan ketiga. Hal ini tentu menjadi motivasi bagi masing-masing tim untuk meraih hasil terbaik.

Meski secara posisi lebih rendah, Persib tengah on fire karena tak terkalahkan dalam 5 laga terakhir. Sementara Borneo FC, mereka menelan 1 kekalahan dalam periode tersebut.

Terakhir pada Minggu (22/10/2023) ada 3 laga yang tak kalah menarik yakni Persita Tangerang vs Persis Solo, Madura United vs Dewa United, dan Persija Jakarta vs RANS Nusantara FC.

Berikut jadwal Liga 1 pekan ke-16:

