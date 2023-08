Luncurkan Koleksi Fesyen Terbaru, NBA Gaet Suga BTS

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Bola Basket Amerika Serikat (NBA) dan jenama produk olahraga Mitchell & Ness mengumumkan koleksi fesyen NBA Capsule Collection terbaru mereka dengan turut menggandeng duta global NBA, SUGA BTS.

“Aku sangat senang dapat melanjutkan kolaborasi dengan NBA, di mana kali ini kerjasama kami berupa peluncuran NBA Capsule Collection edisi eksklusif milikku,” kata SUGA dikutip dari keterangan resmi NBA Indonesia di Jakarta, Jumat.

Penyanyi rap, penulis lagu, dan produser asal Korea Selatan itu mengatakan ikut memberikan ide dan konsep kreatif pada rangkaian produk fesyen yang menampilkan koleksi kaos, hoodie, jaket, celana pendek, hingga aksesoris kepala berlogo dari enam tim NBA.

Keenam tim tersebut adalah Brooklyn Nets, Chicago Bulls, Golden State Warriors, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, dan New York Knicks. Tim-tim itu dipilih berdasarkan lokasi di mana SUGA tampil dalam tur solo dunianya yang bertajuk “SUGA | Agust D TOUR 'D-DAY”.

Rangkaian produk SUGAxNBACapsuleCollection terbaru dari Mitchell & Ness ini akan dibubuhkan dengan logo "SUGA’s Agust D", yang menunjukkan hubungan kedekatan antara SUGA dengan NBA serta gabungan beberapa motif desain yang terinspirasi dari album D-DAY.

Koleksi ini akan tersedia dalam beberapa minggu ke depan di beberapa NBA Store luring dan daring, toko Mitchell & Ness, serta Weverse Shop. Bagi siapa pun yang tertarik dengan koleksi ini dapat mengunjungi situs resmi mereka untuk mendaftarkan diri mereka dengan NBA ID dan mendapatkan akses ke informasi untuk pembelian pertama mulai hari ini.

“Sebagai penggemar lama dari NBA dan seluruh tim, koleksi ini merupakan sesuatu yang sangat istimewa bagiku. Aku tidak sabar untuk berbagi kebahagiaan ini dengan kalian semua,” ujar rapper yang dikenal juga dengan nama August D itu.

Pada September lalu, SUGA juga turut menghadiri NBA Japan Games 2022, yang menampilkan pertandingan antara Golden State Warriors melawan Washington Wizards yang memainkan dua pertandingan pramusim.

Lebih lanjut, SUGA juga menghadiri pertandingan musim reguler antara Dallas Mavericks melawan Los Angeles Lakers pada 12 Januari lalu, serta Pertandingan 1 Semifinal Wilayah Timur NBA 2023 antara Miami Heat dan New York Knicks pada 30 April 2023.

Selain itu, SUGA juga turut berpartisipasi dalam kampanye Final NBA 2023, "We Are All in the Finals".

