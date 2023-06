Tak Perlu ke China, Argentina vs Australia Tayang di NET TV

Bisnis.com, JAKARTA - Pertandingan Argentia vs Autralia dalam laga FIFA Machday bakal digelar di Workers Stadium, Beijing, China, Kamis (16/6/2023).

Pertandingan ini dinilai unik karena digelar di tempat netral, padahal Australia bisa menggelar di negaranya.

Laga itu berdekatan dengan jadwal Lionel Messi dkk menghadapi Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta (19/6/2023).

Namun bagi penggemar Timnas Argentina maupun Australia yang berada di Indonesia tak perlu datang ke China, pasalnya laga ini akan disiarkan televisi nasional yakni Net TV.

"Australia vs Argentina di China akan tayang di NET TV. Messi dan para juara Piala Dunia 2022 masuk ke dalam skuad. Pertandingan persahabatan ini digelar sebelum melawan Indonesia," tulis keterangan dari NET TV, Jumat (9/6).

Sementara itu faktor sponsorship menjadi alasan utama laga FIFA Matchday antara Timnas Argentina melawan Australia digelar di Beijing, China.

Dalam keterangan persnya, Asosiasi Sepak Bola Australia mengklaim laga ini terselenggara berkat kerja sama beberapa pihak di Beijing dan Australia.

Sebut saja China Rainbow International Investment Co. Ltd yang didukung oleh Modun Group (Melbourne), Asosiasi Sepak Bola Beijing, Beijing Yiyang Gengyun Sports Culture Co. Ltd, dan Shanxi Provincial Sports Industry Group Co. Ltd.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada promotor, China Rainbow International Investment Co. Ltd atas ambisi mereka dalam menyelenggarakan pertandingan ini, bersama dengan Asosiasi Sepak Bola Beijing, dan Asosiasi Sepak Bola China, serta Pemerintah China dan Australia atas dukungan mereka masing-masing," kata CEO Asosiasi Sepak Bola Australia, James Johnson.

