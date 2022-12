Jadwal Liga Prancis, PSG Vs Strasbourg: Mbappe dan Neymar Sudah Main

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Ligue 1 Prancis kembali bergulir Rabu (28/12/2022) waktu setempat dengan mempertemukan Ajaccio vs Angers di Stadion Francois Coty.

Kylian Mbappe dan Neymar juga dipastikan tampil membela Paris Saint-Jerman (PSG) atau 45 hari setelah jeda Piala Dunia dengan bertanding melawan Strasbourg yang tengah berjuang menghindari degradasi.

Namun demikian Lionel Messi belum akan tampil karena masih merayakan keberhasilan Argentina dalam final Piala Dunia di Qatar.

Tetapi pekan lalu PSG mendapatkan kabar bagus bahwa Messi akan menandatangani perpanjangan satu tahun dalam kontraknya yang akan berakhir musim panas nanti.

Mbappe yang mencetak hattrick dalam final Piala Dunia sudah kembali berlatih bersama Achraf Hakimi yang bersinar bersama Maroko hingga semifinal Piala Dunia 2022.

Mbappe, Messi dan Hakimi adalah tiga dari 14 pemain Ligue 1 Prancis yang mencapai semifinal Piala Dunia Qatar.

Neymar sudah kembali ke Prancis bersama rekan senegaranya Marquinhos dan keduanya kemungkinan diturunkan dalam laga di Parc des Princes dini hari esok.

PSG saat ini unggul lima poin dari Lens yang menempati posisi kedua dan akan bertandang ke kandang Nice sehari kemudian.

Rennes yang menduduki urutan ketiga kembali diperkuat pemain Kroasia Lovro Majer dan bek Wales Joe Rodon untuk menantang Reims pada Kamis.

Marseille yang hanya satu poin di bawah empat besar, menjamu Toulouse yang sedang naik daun di papan tengah.

Messi bukan satu-satunya pemain Ligue 1 yang menjuarai Piala Dunia, karena masih ada Nicolas Tagliafico yang juga masih liburan sehingga tak bisa membela Lyon saat bertandang ke Brest pada Rabu.

“Dia akan kembali 1 Januari dan akan menikah tanggal 28. Dia harus merayakan banyak hal saat ini," kata pelatih Lyon Laurent Blanc.

"Saya harap dia kembali dalam kondisi yang baik. Menjadi juara dunia memang istimewa. Semoga dia segera kembali."

Lyon saat ini menduduki urutan kedelapan dan berselisih 10 poin dari zona Liga Champions.

Fokus juga akan tertuju kepada pertarungan antar tim zona degradasi ketika juru kunci Angers bertandang ke kandang Ajaccio yang hanya tempat di atas mereka.

Jadwal pertandingan Liga Prancis Rabu malam sampai Jumat dini hari.

Rabu 21.00 WIB: Ajaccio vs Angers

Troyes vs Nantes

23.00 WIB: Auxerre vs Monaco

Kamis 01.00 WIB: Clermont vs Lille

03.00 WIB: Brest vs Lyon

Paris Saint-Germain vs Strasbourg

23.00 WIB: Lorient vs Montpellier

Jumat 01.00 WIB: Reims vs Rennes

03.00 WIB: Marseille vs Toulouse

Nice vs Lens

