Kandaskan Kroasia, Messi Jadi Pencetak Gol Terbanyak Bagi Argentina di Piala Dunia

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Argentina menyingkirkan Kroasia di babak semi final Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Lusail Stadium pada Rabu (14/12/2022) pukul 02.00 WIB.

Pada pertandingan itu Lionel Messi menjadi bintang lapangan dengan mencetak satu gol dan satu assist pada laga ini.

Gol Messi pada menit 34 dicetak lewat tendangan penalti. Sementara assistnya kepada Julian Alvarez mampu membuat harapan Kroasia ke final sirna.

La Pulga pun dianugerahi man of the match pada pertandingan tersebut. "Ini [Argentina] adalah skuat yang sangat baik. Kami tahu apa yang harus dilakukan di setiap detik pertandingan. Kami tahu Kroasia akan memiliki penguasaan bola tetapi kami tahu ini bisa menjadi kekuatan kami," ungkap pemain Paris Saint Germain (PSG) itu dikutip The Mirror pada Rabu (14/12/2022).

Sementara, lewat gol penaltinya itu Lionel Messi menyamai torehan gol Kylian Mbappe di daftar top skor Piala Dunia 2022. Total Messi dan Mbappe telah mencetak 5 gol.

Gol Messi di Piala Dunia 2022 dicetak masing-masing 2 gol pada babak penyisihan, 1 gol saat babak 16 besar, 1 gol lagi saat perempat final, dan 1 gol pada semi final. Dari 5 gol Messi di ajang Piala Dunia 2022, 3 gol diantaranya dicetak lewat tendangan penalti.

Pada laga panas melawan Belanda di babak perempat final, peraih 7 kali Ballon d'Or itu juga mencetak gol lewat tendangan penalti.

Sementara itu, gol Messi ke gawang Dominik Livakovic di semi final lawan Kroasia itu mengantarkan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak untuk Argentina di ajang piala dunia. Kini Messi telah mencetak 11 gol bagi Argentina di ajang 4 tahunan itu.

Capaian itu mengalahkan Gabriel Batistuta dengan 10 gol. Bagi Argentina secara keseluruhan, Lionel Messi telah mencetak 96 gol. Sementara, Gabriel Batistuta mencetak 55 gol, Sergio Agüero mencetak 41 gol, dan Hernan Crespo 35 gol.

Pemain berusia 35 tahun ini kini telah menjalani 171 laga bersama Argentina. Namun, belum pernah sekalipun menjuarai piala dunia.

Setelah mengalahkan Kroasia, Messi mempunyai peluang merengkuh gelar piala dunia pertamanya. Pada pertandingan final, Argentina akan melawan pemenang antara Prancis dan Maroko di semi final.

Pertandingan semi final Perancis vs Maroko akan bertanding pada Kamis, pukul 02.00 WIB di Stadion Al Bayt.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :