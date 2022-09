Profil Timnas Inggris dan Jadwal di Piala Dunia 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas Inggris merupakan salah satu peserta Piala Dunia 2022 di Qatar yang akan berlangsung 20 November-18 Desember 2022.

Tim berjuluk The Three Lions ini berada di Grup B bersama, Amerika Serikat, Iran, dan Wales. Melihat prestasi Inggris dalam lima tahun terakhir, mereka layak menjadi salah satu kandidat juara.

Pada Piala Dunia 2018, Inggris berhasil lolos hingga semifinal sebelum akhirnya disingkirkan Kroasia. Sedangkan di Piala Eropa 2020, pasukan asuhan Gareth Southagte ini sukses mencapai babak final dan dikalahkan Italia dalam adu penalti.

Timnas Inggris sudah berpartisipasi dalam Piala Dunia sebanyak 15 kali. Di mana pada 1950 merupakan kali pertama mereka ikut Piala Dunia. Prestasi terbaik Inggris adalah menjadi juara pada tahun 1966.

Perjalanan Inggris lolos ke Piala Dunia

Perjalanan The Three Lions lolos ke Piala Dunia 2022 nyaris sempurna. Dari 10 pertandingan, Inggris menang delapan kali, imbang dua kali dan tidak pernah kalah. Di Kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa, Inggris berada di Grup I.

Dengan meraih 26 poin, Inggris tampil sebagai juara grup. Inggris pun cukup produktif dengan memasukan 39 gol dan kemasukan tiga gol. Di pertandingan terakhir penyisihan grup Inggris membantai San Marino 10-0.

Pemain kunci

Inggris merupakan salah satu pencetak pemain-pemain terbaik di dunia. Oleh karena itu, tidak heran jika Inggris akan menjadi salah satu favorit juara dunia.

Salah satu pemain kunci Inggris adalah Harry Kane. Penyerang Tottenham Hotspur ini sedang dalam penampilan terbaiknya.

Kane menjalani debut di Timnas Inggris pada 2015. Dikutip dari Transfermark kini ia memiliki 73 caps dengan 50 gol dan memberikan 43 assist. Total dia sudah bermain dalam 5.643 menit.

Komentar Manajer

Berada di Grup B bersama Amerika, Wales, dan Iran membuat Southgate tak ingin meremehkan salah satu tim. Southgate mengatakan ingin membawa The Three Lions lolos ke babak selanjutnya.

"Kami harus lolos dari penyisihan grup. Seperti apa yang sudah kami lakukan sebelumnya, yaitu lolos dari penyisihan grup dan kami akan membangun dari sana," kata Southgate dikutip dari laman FA.

Penyerang Inggris, Harry Kane pun nampak senang dengan hasil undian Inggris di Piala Dunia. Ia bahkan sudah tak sabar ingin segera bermain. "Sangat senang melihat siapa saja yang berada di grup kami. Bermain di laga pertama akan sangat senang," kata Kane dalam Twitternya.

Jadwal Inggris di Piala Dunia 2022:

21 November, Inggris vs Iran

25 November, Inggris vs Amerika Serikat

29 November, Inggris vs Wales.

Profil Timnas Inggris

-Nama Federasi: The Football Association

-Julukan: The Three Lions

- Manajer: Gareth Southgate

-Pemilik Caps Terbanyak: Peter Shilton (125 caps)

- Top Skor: Wayne Rooney (53 gol)

- Julukan: The Three Lions

- Presentasi di Piala Dunia: Juara 1966

Prediksi Skuad Timnas Inggris:

Kiper: Jordan Pickford, Aaron Ramsdale

Bek: John Stone, Trent Alexander-Arnold, Ban Chiwell, Luke Shaw, Jonh Stones

Tengah: Jude Bellingham, Mason Mount, Declan Rice, James Ward-Prowse

Penyerang: Harry Kane, Raheem Sterling, Phil Foden, Jack Grealish

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : timnas inggris piala dunia 2022