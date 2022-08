Prediksi Skor Persis vs Madura United: Data Fakta, Preview, Susunan Pemain

Bisnis.com, JAKARTA - Pertandingan Persis Solo vs Madura United di pekan keenam Liga 1 Indonesia bakal berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Selasa (23/8/2022) mulai pukul 20.00 WIB.

Persis Solo diprediksi akan menghadapi uji berat pada laga nanti. Kendati sukses merebut kemenangan perdana di Liga 1 atas Bhayangkara FC, mereka harus kehilangan pelatih Jacksen F Tiago. Dengan kata lain, pada laga nanti tim berjuluk Laskar Sambernyawa ini ditemani oleh pelatih Rasiman.

Jacksen memutuskan mengundurkan diri setelah skuadnya mengakhiri serangkaian kekalahannya pada empat laga awal musim ini. Misi Persis Solo untuk mempersembahkan kemenangan pertama di kandangnya bukan perkara yang mudah. Sebab, lawan yang bakal dihadapi ialah Madura United.

Penampilan tim berjulukan Laskar Sape Kerrab itu sejauh ini bermain apik sejak awal bergulirnya BRI Liga 1 2022-2023. Dari lima pertandingan awal Madura United musim ini, empat laga sudah berhasil dimenangkan. Sedangkan satu lainnya berakhir dengan hasil imbang.

Selain berstatus sebagai tim yang belum pernah kalah, anak asuh Fabio Lefundes saat ini juga tengah menduduki puncak klasemen sementara Liga 1 2022-2023. Mereka mengumpulkan 13 poin dari lima pertandingan. Jumlah yang sama juga dikantongi PSM Makassar, tapi Madura United unggul produktivitas gol.

Setidaknya terdapat dua catatan khusus yang patut diperhatikan Persis Solo yang berkaitan dengan aspek ofensif maupun defensif. Untuk aspek serangan, Madura United saat ini berstatus sebagai tim peserta paling produktif pada awal Liga 1 2022-2023 dengan catatan 15 gol.

Borneo FC yang menjadi tim paling produktif kedua pun hanya sanggup mencatatkan total 12 gol pada lima pertandingan awal musim ini. Apiknya catatan gol Madura United tak terlepas dari kontribusi dua pemain asingnya yakni Luiz Marcelo Morais alias Lulinha dan Pedro Henrique.

Lulinha juga berstatus sebagai pencetak gol terbanyak sementara Liga 1 2022-2023 dengan koleksi enam gol. Sedangkan Pedro sudah mencatat dua gol dari lima laga. Artinya, kontribusi dua pemain ini sudah menyentuh lebih dari separuh penciptaan gol tim asuhan Fabio Lefundes dari lima laga awal Liga 1 2022-2023.

Sedangkan dari aspek pertahanan, Madura United baru kebobolan tiga gol. Ini adalah catatan yang cukup impresif dan hanya bisa disamai PSM.

Prediksi Susunan Pemain Persis vs Madura United:

Persis Solo: Muhammad Riyandi; Fabiano Beltrame, Jaimerson da Silva, Andri Ibo; Gavin Kwan, M Kanu Helmiawan, Zanadin Fariz, Abduh Lestaluhu; Alexis Messidoro, Fernando Ortega, Ryo Matsumora.

Pelatih: Rasiman

Madura United: Miswar Saputra; Ahmad Birrul Walidain, Cleberson De Souza, Fachruddin Aryanto, Reva Adi; Hugo Gomes, Lee Yu-jun; Luiz Marcelo Morais, Esteban Vizcarra, Malik Risaldi; Alberto Goncalves.

Pelatih: Fabio Lefundes

Data Fakta Persis dan Madura United:

Lima Laga Terakhir Persis Solo

19/8/2022 – Bhayangkara FC vs Persis Solo (0-1)

14/8/2022 – Persis Solo vs Persita Tangerang (1-2)

7/8/2022 – Persikabo 1973 vs Persis Solo (2-0)

31/7/2022 – Persija Jakarta vs Persis Solo (2-1)

25/7/2022 – Persis Solo vs Dewa United (2-3)L

Lima laga Terakhir Madura United

19/8/2022 – Madura United vs Dewa United (1-0)

14/8/2022 – Persebaya Surabaya vs Madura United (2-2)

6/8/2022 – Madura United vs Persik Kediri (1-0)

30/7/2022 – Persib Bandung vs Madura United (1-3)

23/7/2022 – Madura United vs Barito Putera (8-0)

Prediksi Skor Persis vs Madura United

Madura United diprediksi bisa mengungguli Persis Solo. Mereka bisa memanfaatkan situasi di internal lawan yang baru saja terjadi pergantian pelatih. Meski demikian, laga juga berpeluang berakhir dengan skor imbang mengingat Persis pada laga sebelumnya bisa meraih kemenangan atas Bhayangkara.

Skor Persis vs Madura United: 1-3

Klasemen Liga 1

# Tim MN M S K MG KG SG P 1 Madura United 5 4 1 0 15 3 +12 13 2 PSM 5 4 1 0 8 3 +5 13 3 Borneo 5 4 0 1 12 6 +6 12 4 Persita 5 4 0 1 10 6 +4 12 5 Persikabo 1973 5 3 1 1 10 7 +3 10 6 Bali United 5 3 0 2 7 7 +0 9 7 Persija 5 2 2 1 7 4 +3 8 8 PSIS Semarang 5 2 1 2 7 7 +0 7 9 Arema 5 2 1 2 4 6 -2 7 10 Persib 5 2 1 2 7 10 -3 7 11 Dewa United 5 2 0 3 6 7 -1 6 12 PSS Sleman 5 1 2 2 5 6 -1 5 13 Bhayangkara 5 1 2 2 4 6 -2 5 14 Persebaya Surabaya 5 1 1 3 5 6 -1 4 15 Persis Solo 5 1 0 4 5 9 -4 3 16 Barito Putera 5 1 0 4 5 14 -9 3 17 RANS Nusantara 5 0 2 3 7 12 -5 2 18 Persik Kediri 5 0 1 4 3 8 -5 1

